Во Владивостоке выкорчевывают стихийную торговлю

Демонтаж незаконно установленных торговых точек продолжается во Владивостоке. По поручению исполняющего обязанности главы администрации города Игоря КОВАЛЕВА профильные службы должны усилить работу по борьбе с несанкционированной торговлей.

На сегодняшний день в краевом центре ликвидировано свыше ста самовольных построек. Как сообщили в управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока, очередной объект демонтируется на улице Карбышева, 12. Здесь располагается продуктовый магазин, владелец которого предоставил фальшивый арендный договор. Также в ходе прокурорской проверки было установлено, что данный земельный участок занят самовольно.

И.о. главы города Игорь Ковалев отметил, что работы по демонтажу самовольных построек проводятся во всех районах города и в первую очередь ликвидируются объекты, где выявлены грубейшие нарушения санитарных норм. "Могу сказать, что с ноября 2006 года, когда в администрации Владивостока была создана комиссия по освобождению самовольно занятых земельных участков, во всех районах города демонтировано уже 115 незаконных построек. В основном это торговые точки, которые в первую очередь ликвидируются в общественных местах. Как показала практика, в таких закусочных и киосках работают люди, не имеющие даже санитарной книжки. Естественно, в помещениях присутствует полная антисанитария, тем самым ставится под угрозу здоровье наших горожан", - добавил Игорь Ковалев.

В 2007 году от незаконной торговли были полностью очищены улицы Фокина и Русская, площади Баляева и Луговая, а также остановки общественного транспорта "Семеновская" и "Фабрика "Заря". В настоящее время сносу подлежат почти 320 объектов, где отсутствуют договоры на аренду земли. Ранее коммерсантам предоставлялась возможность узаконить аренду и привести свои объекты в должный архитектурный вид, однако они этого не сделали.