"ДВ Регион": от медиабаингового агентства к интегратору системных решений

Когда в начале 2003 г. Кирилл ПОТАПЕНКО и Андрей БУНТУШ задумали создание мощного регионального рекламного агентства, в перспективность этой идеи мало кто верил. Но вовремя замеченная и грамотно интерпретированная владивостокскими рекламистами тенденция развития локального бизнеса принесла свои плоды: 1 марта региональное медиаагентство "ДВ Регион" отметило 5-летие успешной деятельности.

Располагая филиалами в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также сетью региональных представительств в Благовещенске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском, агентство специализируется на стратегическом медиапланировании и реализует полномасштабные комплексные рекламные кампании. А уровень ключевых клиентов - МТС и НК "Альянс", Сбербанк России и DHL, "Евросеть" и Red Mart - свидетельствует о качестве его работы.

О том, как проходило становление компании, а также об особенностях регионального рекламного бизнеса, ДДГ "ЗР" рассказал генеральный директор РА "ДВ Регион" Кирилл ПОТАПЕНКО:

- В рекламный бизнес мы с Андреем Бунтушем (директор по развитию нового бизнеса и клиентского сервиса РА "ДВ Регион". - Прим. ред.) пришли еще в 1994 году и за 9 лет наработали приличный опыт. Отследив тенденцию укрупнения местного бизнеса и распространения сферы его интересов на рынки Дальнего Востока и Восточной Сибири, увидели в этом интересные перспективы для рекламного бизнеса и решили сработать на опережение.

Изначально "ДВ Регион" позиционировался как специализированное региональное медиабаинговое агентство, занимающееся интегрированными закупками в СМИ и у поставщиков наружной рекламы. Но со временем развили компетенцию клиентского сервиса и стали предлагать системные решения в области креатива и стратегии.

- Что было для вас самым сложным, когда "ДВ Регион" только вышел на рынок, и какие проблемы приходится преодолевать сейчас?

- В "ДВ Регион" я уходил с "теплой" должности генерального директора "Видео-интернэшнл Приморья" - московской компании, продававшей ресурсы федеральных ТВ-каналов. Эта позиция позволяла легко выходить на любого клиента и даже диктовать свои условия. Статус же директора никому не известного рекламного агентства был значительно ниже, и главной задачей было убедить клиента в том, что региональное агентство имеет свои неоспоримые преимущества и более разностороннюю компетенцию.

Сегодня, когда штат компании увеличился в 10 раз, проблемы лежат больше в плоскости внутренних вопросов: строительства сети региональных представителей и управления филиалами, повышения управленческих навыков топ-менеджеров и специалистов среднего звена, бюджетирования и системы мотивации по ключевым показателям.

Кроме того, нередко приходится возвращать репутацию рекламному агентству как таковому. После того как отдельные "коллеги" по "цеху" своей некомпетентностью дискредитируют деятельность агентства как структуры, способной в комплексе решить проблему заказчика, у клиента появляется здоровый скептицизм по поводу обращения к профессионалам. И когда, поработав с "ДВ Регионом", он, что называется, чувствует разницу, - это не только наша победа, но и плюс рекламному бизнесу в целом.

- В чем специфика дальневосточного рекламного рынка и каковы перспективы его развития?

- Особенность нашего рынка - в недостаточной развитости по сравнению с другими федеральными округами, что легко объяснимо. Рекламный рынок находится в прямой зависимости от динамики развития потребительского рынка. Население ДВФО, включая якутские улусы, не превышает 4,5% населения России. Ни одного города-миллионника в регионе нет, а значит, нет и крупных федеральных сетей. А слабое проникновение сетевого федерального бизнеса является определяющим фактором, сдерживающим рост рекламного рынка. С другой стороны, слабое проникновение сетевого рекламного бизнеса дает местным игрокам больше простора для развития.

Что же касается перспектив, то они лежат в плоскости обслуживания местных не сетевых клиентов и подрядов сетевых рекламных агентств, которые со временем неминуемо появятся во Владивостоке и Хабаровске.

- Вы готовы конкурировать с федеральными игроками рекламного рынка на равных?

- Несмотря на то что крупный сетевой бизнес приходит со своими агентствами и контракты чаще всего подписываются в пределах Садового кольца, по некоторым позициям мы уже конкурируем, по другим - сотрудничаем. Причем там, где мы просим, условно говоря, 1000 рублей, сетевики меньше чем за $1000 пальцем не шевельнут. При этом у нас еще есть время, чтобы укрепить свои позиции на рынке. И чем они будут сильнее, тем интереснее мы будем московским коллегам.

- Самый быстрорастущий сектор рекламных услуг на сегодняшний день?

- По общему признанию экспертов, это Интернет. Но на Дальнем Востоке он развит сегодня недостаточно. Именно поэтому мы пока отказались от планов по открытию во Владивостоке Интернет-агентства совместно с московскими партнерами. Незначительность населения и уровня проникновения этого ресурса не позволяют рассчитывать даже на окупаемость небольшого офиса из 5-7 сотрудников.

Более интересным и перспективным мы считаем рынок интерьерной рекламы и уже второй год развиваем indoor-проект в рамках компании "Индор-ДВ", имея контракты с владельцами аэропортов на размещение рекламы во Владивостоке и Елизово и расширяя свое присутствие в розничных сетях, бизнес-центрах и кинотеатрах крупных городов региона.

- Каким вы видите "ДВ Регион" через 5 лет?

- Это будет одноименная группа компаний, состоящая из специализированных агентств, предоставляющих различные услуги на рекламном рынке, и нескольких самостоятельных клиентских структур. "ДВ Регион" при этом останется ядром группы, сохраняя свою медиабаинговую специализацию. Его потенциал в области клиентского сервиса и интегрированных маркетинговых коммуникаций будет реализован в новом клиентском агентстве или даже в рамках консалтинговой компании. Скорее всего, к этому времени будет открыт офис в Москве либо заключен договор о стратегическом альянсе с каким-нибудь крупным федеральным игроком коммуникационного бизнеса. У нас есть план стратегического развития компании на ближайшие 5 лет и нам есть над чем работать дальше. Но это будет уже другая история.