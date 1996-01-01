4 апреля во Владивостоке состоится Первый Дальневосточный Форум профессионалов рынка недвижимости. Для местного рынка недвижимости - это знаковое событие. Подобный Форум проводится впервые. На одной деловой площадке соберутся профессионалы рынка, чтобы обсудить насущные проблемы.

В работе Форума примут участие специалисты из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Москвы и Санкт-Петербурга.

В программе Форума запланировано проведение бизнес-туров, тематических секций, круглых столов. Для обсуждения предложены такие темы, как: региональный рынок недвижимости, технологии работы агентства недвижимости, ипотечное кредитование, рынок жилищного строительства.

Часть мероприятий пройдет на территории проведения Второй Дальневосточной Ярмарки Недвижимости. Основная программа Форума будет проходить 4 апреля в бизнес-центре отеля "Акфес-Сейо". Для участников будет подан автобус, который отвезет желающих от места проведения Ярмарки и гостиниц "Владивосток" и "Амурский Залив" к бизнес-центру отеля "Акфес-Сейо".

Подробное описание мероприятий форума и условия участия можно посмотреть на сайте expo-dv.ru или узнать по телефону (4232) 30-26-31.