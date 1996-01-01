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Чайный бизнес надеется на помощь власти
По мнению экспертов, в ближайшее время цены на чай в регионах Дальнего Востока пойдут вверх - проблема ввоза мешкового чая через порт Владивосток до сих пор не решена.
Напомним, что в конце января из-за найденного в кунжутном семени капрового жука ввоз чая в мешках в Россию был запрещен. Импортеры отреагировали крайне резко и заявили о значительном повышении цен. После встречи руководителя Россельхознадзора с представителями крупнейших российских компаний импортеров чая и кофе была достигнута договоренность, что "с 29 января 2008 г. ввоз в Российскую Федерацию чая, кофе, кофейной шелухи и оболочки зерен кофе, пряностей, приправ из Индии допускается через пункты пропуска, находящиеся в Санкт-Петербурге и Калининграде". Порт Владивосток в этот список не попал. В свою очередь эксперты заявили о том, что в чае жучка никогда не было и быть не может.
Это подтвердил помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий САЛЕНКО. По его словам, за последние годы капровый жук во ввозимом через Приморский край индийском чае им ни разу не встретился.
По словам менеджеров компании "Грасп", занимающейся продажей индийского чая, "на территории Дальнего Востока работает только одна компания, фасующая чай - "Джей Рус".
- Если она прекратит свою деятельность, то нам придется заказывать расфасовку в Индии, что увеличит себестоимость продукции на 6-7%. Кроме того, если "Джей Рус" выполняет наши заявки в среднем за неделю, то в Индии этот срок из-за объективных всевозможных и субъективных факторов растянется на 2-3 месяца, - заявили в компании.
До недавнего времени компания "Джей Рус" ежемесячно ввозила через порты Приморья около 130 тонн мешкового чая. Действия Россельхознадзора уже сейчас нанесли серьезный ущерб их бизнесу. В таких условиях увеличение розничной цены чая - вынужденная мера, направленная на сохранение производства.
Однако чайный бизнес сдаваться не собирается. Направлено обращение на имя губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, а также в комитет по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края. "Мы надеемся, что будем услышаны", - говорит руководитель чайной компании.
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