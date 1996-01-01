"Пенсионный вклад" в приморском филиале ОАО "Россельхозбанк"

Особенности и условия вклада: минимальная сумма вклада 500 руб., ежемесячная капитализация процентов (начисление процентов на проценты), возможность снятия денег в любое время без снижения процентной ставки и ограничения сроков, вклады можно вносить как наличными деньгами, так и перечислением из пенсионных фондов и других организаций в неограниченных суммах.

Процентная ставка вклада - 8,5% годовых. Счет может открыть только сам вкладчик, предъявив пенсионное удостоверение и заключив договор. По окончании срока размещения вклада автоматически наступает его продление. Доп. информацию можно получить по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, 26/1, тел/факс 8 (423-2) 22-13-27, 60-53-83; ул. Светланская, 89, тел/факс 8 (423-2) 22-19-45.