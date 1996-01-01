Неотъемлемый элемент страхового рынка

- Сегодня рынок страхования интенсивно развивается, появляются все новые и новые его участники. Кто же такие страховые агенты и страховые брокеры? Каковы их перспективы и трудности?

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства "Бирюков и партнеры":

- Страховые посредники, а именно страховые агенты и брокеры, - тема актуальная и заслуживает серьезного обсуждения. Во всем мире это хорошо известные участники страхового рынка, на долю которых в разных странах приходится 60-90% продаж страховых полисов.

Согласно ст. 8 ФЗ "Об организации страхового дела" страховой агент - физическое (юридическое) лицо, представляющее страховщика в отношениях с клиентом. Агент действует от имени и по поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями. Этот вид деятельности пока не подлежит лицензированию. Агент вправе работать как с одним (кэптивные) так и с несколькими страховщиками (независимые агенты). Неоспоримое преимущество работы независимого агента - возможность всесторонне оценивать качество работы разных страховщиков и продавать наиболее конкурентные программы наиболее профессиональных компаний, обеспечивая качественное сопровождение договоров страхования.

Появление независимых агентов способствует формированию страхового рынка на качественном уровне. Однако сегодня обсуждаются проекты новых федеральных законов, которые могут лишить агента возможности сотрудничать с несколькими страховщиками, и обязать его работать только с одной компанией. Выиграет ли от этого клиент, страховой рынок? Думаю, нет.

Страховой брокер - индивидуальный предприниматель или юрлицо. Они могут заключать договоры страхования (перестрахования). Брокер может действовать от своего имени и по поручению страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика), причем не имеет право работать в интересах обеих сторон. Брокер не вправе выступать в качестве агента, страховщика, перестраховщика. Столь существенные ограничения свели на "нет" реальные возможности брокера.

Уверен, все это искусственные, временные трудности, не имеющие ничего общего с профессиональными, естественными потребностями рынка. Страховые посредники - неотъемлемая составляющая сегодняшнего и будущего страхового рынка России.

Страховое агентство "Бирюков и партнеры": г. Владивосток, пр. "Красного знамени", 59, к. 603. Тел./факс 45-46-13, моб. 710-700.