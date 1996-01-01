Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Неотъемлемый элемент страхового рынка
- Сегодня рынок страхования интенсивно развивается, появляются все новые и новые его участники. Кто же такие страховые агенты и страховые брокеры? Каковы их перспективы и трудности?
Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства "Бирюков и партнеры":
- Страховые посредники, а именно страховые агенты и брокеры, - тема актуальная и заслуживает серьезного обсуждения. Во всем мире это хорошо известные участники страхового рынка, на долю которых в разных странах приходится 60-90% продаж страховых полисов.
Согласно ст. 8 ФЗ "Об организации страхового дела" страховой агент - физическое (юридическое) лицо, представляющее страховщика в отношениях с клиентом. Агент действует от имени и по поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями. Этот вид деятельности пока не подлежит лицензированию. Агент вправе работать как с одним (кэптивные) так и с несколькими страховщиками (независимые агенты). Неоспоримое преимущество работы независимого агента - возможность всесторонне оценивать качество работы разных страховщиков и продавать наиболее конкурентные программы наиболее профессиональных компаний, обеспечивая качественное сопровождение договоров страхования.
Появление независимых агентов способствует формированию страхового рынка на качественном уровне. Однако сегодня обсуждаются проекты новых федеральных законов, которые могут лишить агента возможности сотрудничать с несколькими страховщиками, и обязать его работать только с одной компанией. Выиграет ли от этого клиент, страховой рынок? Думаю, нет.
Страховой брокер - индивидуальный предприниматель или юрлицо. Они могут заключать договоры страхования (перестрахования). Брокер может действовать от своего имени и по поручению страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика), причем не имеет право работать в интересах обеих сторон. Брокер не вправе выступать в качестве агента, страховщика, перестраховщика. Столь существенные ограничения свели на "нет" реальные возможности брокера.
Уверен, все это искусственные, временные трудности, не имеющие ничего общего с профессиональными, естественными потребностями рынка. Страховые посредники - неотъемлемая составляющая сегодняшнего и будущего страхового рынка России.
Страховое агентство "Бирюков и партнеры": г. Владивосток, пр. "Красного знамени", 59, к. 603. Тел./факс 45-46-13, моб. 710-700.
Новости тематики
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии