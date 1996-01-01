"СТС-Медиа" расширяет свою сеть в Приморском крае

Один из крупнейших медиа-холдингов России "СТС-Медиа" обзавелся еще одной станцией в Приморье. Как стало известно корреспонденту "ЗР", в феврале "СТС-Медиа", владелец телеканалов "СТС" и "Домашний" по всей стране, завершил очередную сделку по приобретению региональных частот, запустив вещание "Домашнего" для жителей Находки. В результате "СТС-Медиа" стал крупнейшим после "Первого канала" и "России" сетевым телевизионным вещателем в крае.

За развитие бизнеса новой сети "СТС-Медиа" в Приморье будет отвечать Михаил ОВСЯНКИН, занимающий должность генерального директора телеканалов "СТС-Восход" и "Домашний" во Владивостоке. Теперь "СТС-Медиа" представлен в крае семью телеканалами и вещает одновременно в трех крупнейших городах - Владивостоке, Уссурийске и Находке. Первой станции "СТС-Медиа" в Приморье - телекомпании "СТС-Восход" - в сентябре 2008 года исполняется 10 лет.

Досье "СТС-Медиа" - одна из крупнейших коммерческих телевещательных компаний в России. Акции "СТС-Медиа" котируются на бирже NASDAQ в Нью-Йорке под символом CTCM.

В структуре "СТС-Медиа" два эфирных телеканала - СТС и "Домашний", а также ряд собственных региональных телевизионных станций во всех крупных городах России. СТС - телеканал, предлагающий высококачественные развлекательные программы, ориентированные, прежде всего, на зрителей в возрасте от 6 до 54 лет. Потенциальная аудитория телеканала СТС составляет 100 миллионов человек. Телеканал "Домашний", начавший вещание в 2005 году, ориентирован на семейную аудиторию, прежде всего женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Потенциальная аудитория телеканала "Домашний" насчитывает сегодня около 63 миллионов человек.