Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"СТС-Медиа" расширяет свою сеть в Приморском крае
Один из крупнейших медиа-холдингов России "СТС-Медиа" обзавелся еще одной станцией в Приморье. Как стало известно корреспонденту "ЗР", в феврале "СТС-Медиа", владелец телеканалов "СТС" и "Домашний" по всей стране, завершил очередную сделку по приобретению региональных частот, запустив вещание "Домашнего" для жителей Находки. В результате "СТС-Медиа" стал крупнейшим после "Первого канала" и "России" сетевым телевизионным вещателем в крае.
За развитие бизнеса новой сети "СТС-Медиа" в Приморье будет отвечать Михаил ОВСЯНКИН, занимающий должность генерального директора телеканалов "СТС-Восход" и "Домашний" во Владивостоке. Теперь "СТС-Медиа" представлен в крае семью телеканалами и вещает одновременно в трех крупнейших городах - Владивостоке, Уссурийске и Находке. Первой станции "СТС-Медиа" в Приморье - телекомпании "СТС-Восход" - в сентябре 2008 года исполняется 10 лет.
Досье"СТС-Медиа" - одна из крупнейших коммерческих телевещательных компаний в России. Акции "СТС-Медиа" котируются на бирже NASDAQ в Нью-Йорке под символом CTCM.
В структуре "СТС-Медиа" два эфирных телеканала - СТС и "Домашний", а также ряд собственных региональных телевизионных станций во всех крупных городах России. СТС - телеканал, предлагающий высококачественные развлекательные программы, ориентированные, прежде всего, на зрителей в возрасте от 6 до 54 лет. Потенциальная аудитория телеканала СТС составляет 100 миллионов человек. Телеканал "Домашний", начавший вещание в 2005 году, ориентирован на семейную аудиторию, прежде всего женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Потенциальная аудитория телеканала "Домашний" насчитывает сегодня около 63 миллионов человек.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"