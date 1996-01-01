Университет Британской Колумбии приглашает на учебу

На следующей неделе во Владивосток прибывает представитель отдела по набору иностранных студентов Университета Британской Колумбии (Канада), доктор Дональд ВЕХРУНГ. Накануне визита корреспондент "ЗР" задал гостю вопросы, которыми чаще всего задаются будущие студенты, мечтающие получить образование за рубежом, и их родители.

- Господин Вехрунг, расскажите о вашем университете.

- Университет Британской Колумбии основан в 1908 году. Он входит в число 40 лучших университетов мира. Высокая квалификация наших преподавателей подтверждена всевозможными престижными наградами.

Университет имеет прекрасные ресурсы для студентов, высококачественное жилье и полный спектр вспомогательных услуг. Разнообразные инновационные и междисциплинарные программы, завершающиеся присуждением признаваемых на международном уровне научных степеней, предлагаются в рамках базовых университетских, аспирантских и профессиональных программ, а также в широкой области исследований.

У студентов большой выбор из 200 основных и дополнительных дисциплин. Это гуманитарные и социальные науки, бизнес, инженерные науки, визуальное и исполнительское искусство, науки о жизни, науки о здоровье, физика, лесное хозяйство, кинетика человека и многое другое.

- На какие специальности принимают иностранцев?

- Наш университет принимает студентов и аспирантов из других стран на большинство программ, но на некоторые принимают только студентов из Канады. В основном речь идет о здравоохранении - программе по фармацевтике (с получением степени бакалавра) и медицинской программе с получением степени доктора медицины. Полную информацию о программах Университета Британской Колумбии для студентов можно найти на сайте https://you.ubc.ca

Подробнее о программах для аспирантов читайте на сайтах: http://www.grad.ubc.ca и http://web.ubc.ca/okanagan/gradstudies/prospective.html

- Каким должен быть уровень языковой подготовки?

- Речь идет о требованиях университетского минимума (TOEFL или IELTS). Студентам, сдающим бумажный вариант TOEFL, для поступления в Университет Британской Колумбии необходимо набрать минимум 55 балов по каждому разделу (чтение, аудирование и письмо) и 4.0 по письменному экзамену на знание английского языка.

- Какова стоимость обучения и форма оплаты? Есть ли возможность получить грант на учебу?

- Иностранным студентам придется заплатить за год обучения от 19 до 23 тыс. канадских долларов. Расходы на проживание и личные нужды - это еще около 11 тысяч канадских долларов. Стоимость обучения для аспирантов варьируется, но обычно она значительно меньше, чем стоимость программ для студентов. Оплата производится ежегодно двумя или тремя платежами, в зависимости от того, за какую программу производится оплата - студенческую или аспирантскую.

Ежегодно Университет тратит более трех миллионов канадских долларов на стипендии отличившимся и нуждающимся студентам, на программу "Учеба и работа" (программа субсидирования зарплаты для иностранных студентов, желающих работать в кампусе неполный рабочий день) и на специальные стипендии.

15-20% иностранных студентов, зачисленных в университет, получают определенную финансовую поддержку. Международная стипендия "Лидер Будущего" и "Международная студенческая гуманитарная стипендия" выдаются нуждающимся в них иностранным студентам на конкурсной основе (при условии, что они номинированы их школой). Приблизительно 180 студентов со всего мира номинируются школами на эти стипендии и 25 - получают их. Также имеются стипендии для аспирантов (подробнее см. сайт: www.grad.ubc.ca).

- Могут ли иностранные студенты работать во время учебы?

- Да, они могут работать в пределах кампусов университета во время учебы, а через шесть месяцев пребывания в Канаде и вне кампуса.

- А жить вне студенческого кампуса?

- Наш университет предоставляет высококачественное жилье, но никаких ограничений для студентов, предпочитающих жить вне кампуса, не существует.

- Насколько свободно они могут перемещаться по Канаде? А если кто захочет побывать в США во время каникул, не будет ли сложностей с визой?

- Иностранные студенты имеют право свободно перемещаться по территории Канады. При посещении США на них будут распространяться требования по въезду этого государства. Обычно наши студенты, желающие посетить США в течение короткого периода, получают визы и въезжают в страну без каких-либо необоснованных сложностей, но иногда это зависит от гражданства студента.

- Как много студентов из России обучается у вас?

- В этом учебном году в нашем университете учится 21 россиянин, в том числе 14 студентов и 7 аспирантов, а всего международный контингент Университета Британской Колумбии насчитывает почти 6000 студентов из 125 стран.

Встреча состоится 11 марта с 19.00 до 20.30 в актовом зале школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей по адресу: ул. Чапаева, 5. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. За дополнительной информацией обращаться в Консульство Канады во Владивостоке по тел. (4232) 49-11-88.