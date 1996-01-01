Развитие без духовности невозможно

Очередное заседание Центра социально-консервативной политики Дальнего Востока (ЦСКП-ДВ), состоявшееся в конце февраля, было посвящено духовным основам развития страны. Тема, по словам президента ЦСКП-ДВ Василия УСОЛЬЦЕВА, сложная, но не менее актуальная, чем те, что чаще всего на повестке дня - экономика, инвестиции. В ее обсуждении приняли участие более 30 представителей политических партий, общественных организаций, бизнеса, федеральных и региональных органов власти.

Из населения - в нацию

- Мы чаще привыкли говорить о материальных основах развития общества, но настала пора обратить внимание на духовное развитие нации, - сказал во вступительном слове к участникам встречи Василий Усольцев. - Как писал великий русский ученый академик Дмитрий ЛИХАЧЕВ, "культура - это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из простого населения - народом, нацией". Одно из противоречий современного мира состоит в том, что при повышении уровня жизни зачастую теряются ее важнейшие качественные параметры. Одно из них - доступ к накопленному культурному богатству. Поэтому при рассмотрении стратегии развития страны в современном мире мы не должны за цифрами забывать состояние человеческих душ.

О роли православия

Последовавшее затем обсуждение темы духовности российского общества показало, с одной стороны, высокий интерес к ней участников встречи, с другой - противоречивость некоторых суждений. Их сближение потребует терпимости, мягкого дипломатичного подхода, уточнений целого ряда понятий. Пример конструктивного диалога показали первые же докладчики - профессор, д.и.н. Светлана ДУДАРЕНОК и отец Ростислав МОРОЗ. Оба коснулись роли православия в духовном развитии российской нации. Светлана Дударенок, отмечая особую роль православия в России, предложила все же не умалять значение других конфессий, учитывая многонациональный характер нашего общества. Отец Ростислав со своей стороны заметил, что некорректно ставить православие в один ряд с другими конфессиями.

- В России многим хотелось бы забыть о роли православия, о его духовности в угоду западным ценностям - говорил отец Ростислав. - В основе западного мира лежит успешность. Попытка напрямую перенести эти ценности в Россию не увенчались успехом потому, что наш народ не стремится к богатству. Русская культура имеет колоссальный востребованный ресурс, который характеризуется таким понятием, как личность. А основой личности является ее глубина. Это то, что определяет загадочность русской души.

- Я согласен с отцом Ростиславом в том, что культурной основной в России является личность, - вступил в дискуссию декан факультета социальной антропологии ДВГТУ Сергей ЯЧИН, - другой вопрос, чем личность сегодня наполнена.

Подхватив тему разговора, ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ обратил внимание на значение роли русского языка в сохранении единства и духовности страны, а также на значение средств массовой информации в формировании культуры общества.

- Духовность зиждется на таких понятиях, как нравственность, добро и зло, но то, чем порой заполнен эфир телеканалов, нельзя назвать нравственным, - подчеркнул Владимир Курилов. - Почему же мы позволяем разрушать духовность наших детей?

Эрмитаж во Владивостоке

Доцент кафедры культурологи ДВГУ Мария СЕРДЮК обратила внимание собравшихся на оторванность дальневосточников от культурных центров России, что, впрочем, ни для кого давно не является новостью, и сделала предложение, заинтересовавшее всех.

- Почему бы нам не обратиться с просьбой в Эрмитаж или Русский музей, имеющие огромные запасники, открыть во Владивостоке свои филиалы, - сказала Мария Сердюк. - Это важно как в плане духовного развития населения, так и в плане повышения туристической привлекательности территории.

- Это одно из предложений, заслуживающих обсуждения на высшем уровне власти, - заметил президент ЦСКП-ДВ, депутат Госдумы Василий Усольцев, - это из рациональных зерен, поисками которых занимается Центр, и я рад, что наша работа дает результат.