George Dental Group - чемпион!

2 марта, в один из первых дней весны и важный для всех граждан день года – день выборов президента России, в спорткомплексе "Восход" состоялись заключительные игры "финала четырех" Чемпионата Владивостока по мини-футболу.

Стартовавший три месяца назад чемпионат собрал под свои знамена 96 лучших команд города. Уже с самого старта стало ясно, что фавориты своих шансов побороться за призовые места не упустят.

Особый интерес представляло противостояние главных претендентов на медали - команд Магеллан и George Dental Group. Еще на стадии предварительных игр претенденты очки поделили, и только очная встреча, за несколько туров до окончания, могла выявить сильнейший мини-футбольный клуб Владивостока. В случае успеха стоматологи могли не волноваться за результаты оставшихся игр, а смело примерять лавровый венок победителей.

В случае же поражения лавры пришлось бы отправлять... на кухню. Дабы не нервировать себя и своих болельщиков, GDG со стартового свистка бросились с места в карьер и у же к середине первого тайма фактически положили соперника на лопатки – 3:0! Во втором тайме, играя в свое удовольствие, "стоматологи уверенно довели игру до логического конца.

Итоговый счет 5:1 не оставил сомнений в силе и преимуществе команды GDG на чемпионство, вернувшей его спустя два года.