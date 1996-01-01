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George Dental Group - чемпион!
2 марта, в один из первых дней весны и важный для всех граждан день года – день выборов президента России, в спорткомплексе "Восход" состоялись заключительные игры "финала четырех" Чемпионата Владивостока по мини-футболу.
Стартовавший три месяца назад чемпионат собрал под свои знамена 96 лучших команд города. Уже с самого старта стало ясно, что фавориты своих шансов побороться за призовые места не упустят.
Особый интерес представляло противостояние главных претендентов на медали - команд Магеллан и George Dental Group. Еще на стадии предварительных игр претенденты очки поделили, и только очная встреча, за несколько туров до окончания, могла выявить сильнейший мини-футбольный клуб Владивостока. В случае успеха стоматологи могли не волноваться за результаты оставшихся игр, а смело примерять лавровый венок победителей.
В случае же поражения лавры пришлось бы отправлять... на кухню. Дабы не нервировать себя и своих болельщиков, GDG со стартового свистка бросились с места в карьер и у же к середине первого тайма фактически положили соперника на лопатки – 3:0! Во втором тайме, играя в свое удовольствие, "стоматологи уверенно довели игру до логического конца.
Итоговый счет 5:1 не оставил сомнений в силе и преимуществе команды GDG на чемпионство, вернувшей его спустя два года.
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