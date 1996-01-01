Маяк для потребителя в сфере гостиничных услуг

Приморский центр сертификации и качества разработал и зарегистрировал региональную систему для средств размещения "ДВР-тест". Сертифицироваться по новой системе смогут не только гостиницы и мотели, но и базы отдыха, и палаточные городки.

Почему возникла необходимость в создании регионального продукта и в чем его уникальность, ДДГ "ЗР" рассказал руководитель проекта "ДВР-тест" Альберт КАРЕЛИН.

- Сегодня потребителю очень сложно разобраться во всем многообразии средств размещения и сделать правильный выбор. Дело в том, что нормативная база по этому вопросу в России практически отсутствует. Единственный действующий ГОСТ в отношении гостиниц датируется 1998 г. - в нынешних условиях он уже устарел. К тому же этот документ содержит только нормы безопасности, а ГОСТа по классификации средств размещения (от 1 до 5 звезд) и вовсе не существует: прежние стандарты отменены, а средств на разработку новых не выделяется. В нынешних условиях единственным маяком, который позволяет потребителю хоть как-то сориентироваться в этой сфере услуг, являются системы добровольной сертификации. Но в 2000-е сложилась такая ситуация: чтобы подтвердить категорию гостиниц, расположенных даже в отдалённых регионах, администрация или владелец вынуждены обращаться в Москву - к экспертам системы классификации гостиниц Ростуризма или ВНИИС.

- Насколько оправдана такая централизация?

- На мой взгляд, совершенно не оправдана. Я знаю, что в нашем регионе есть немало гостиниц, которые хотели бы иметь "звёзды", но не подают заявку на сертификацию, поскольку это влечет за собой существенные расходы. Судите сами: чтобы получить документ по системе Ростуризма, нужно потратить не менее $5 тыс. только на саму процедуру сертификации, кроме того, столичному эксперту придется оплатить дорогу, проживание и питание. Есть и еще один важный момент. Системы классификации, разработанные московскими специалистами, больше ориентированы на европейскую часть России - там гостиницы часто располагаются в исторических зданиях с высокими потолками и огромными холлами, где выставлены живописные полотна известных мастеров.

- Но ведь в ДФО таких гостиниц практически нет?

- В том-то и дело: получается, что при прочих равных показателях дальневосточные гостиницы необоснованно теряют баллы, необходимые для категории. Если суммировать всё вышесказанное, становится понятным, почему российские регионы стали разрабатывать собственные системы сертификации: они позволяют более объективно подходить к оценке гостиниц, расположенных в конкретном регионе, и оперативно, без лишней волокиты, вносить изменения в существующие показатели, ведь ситуация на рынке меняется очень быстро. Да и стоимость сертификации в региональных органах вполне приемлемая: в нашей системе средние цифры составляют 10-20 тыс. руб.

- В чем уникальность системы "ДВР-тест"?

- Мы разработали особую классификацию для туристских баз и баз отдыха, которая не имеет аналогов в России. В существующих системах требования, предъявляемые к базам отдыха, практически уравнены с гостиничными, а это, на наш взгляд, не совсем корректно. Поэтому мы отказались от звезд при сертификации баз и ввели три категории: эконом-класс, первый класс и VIP-класс, причем, в системе "ДВР-тест" большое внимание уделяется территории, на которой расположена база (наличие зеленой зоны, естественного водоема, бассейна, спортивной площадки, навесов, беседок, оборудование пляжа и пр.) Требования к зданию, где проживают отдыхающие, несколько снижены по сравнению с гостиничными, что вполне оправдано, ведь в номере человек проводит не так много времени. Еще одно нововведение - сертификация услуг палаточных городков: в последнее время они получили широкое распространение, но критериев для оценки этого средства размещения в России до сих пор не существовало. Мы впервые разработали такие требования. Чтобы получить сертификат на безопасность, палаточный городок должен иметь ограждения, спасательную службу, медпункт, сушилку, специально оборудованное место для приготовления пищи, кроме того, необходимо представить результаты анализов проб воды, грунта и т. д.

- Что дает эта система потребителю и самому средству размещения?

- Прежде всего, речь идет о репутации предприятия, о его конкурентоспособности в современных условиях. Проводя сертификацию, мы, как эксперты, не только подтверждаем соответствие гостиницы определённой категории, но и помогаем правильно организовать работу в соответствии с "Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ" и со стандартами, которые приняты во всем мире. Для Приморья, где иностранные туристы давно перестали быть редкостью, и для Владивостока, который в ближайшем будущем претендует на роль крупного туристического центра, это особенно актуально. Если говорить о российском потребителе, то, к сожалению, он пока не слишком искушен в этих вопросах, хотя определенные подвижки уже начались. Наша задача - способствовать формированию культуры потребления и цивилизованного рынка услуг, а для этого нужно сделать процедуру добровольной сертификации максимально прозрачной и доступной. Чем больше предприятий пройдут такую процедуру, тем лучше: это означает, что потребитель сможет получить достоверную информацию о предоставляемых услугах и сделать правильный выбор.

"Дальневосточная система добровольной сертификации средств размещения на безопасность и уровень комфортности проживания", регистрационный номер в Госреестре РОСС RU. З472.04ЦЮ00.