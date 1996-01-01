Еще в конце 2006 г. вся страна обсуждала новый проект Росспиртпрома, призванный в конечном счете сократить смертность от алкогольных отравлений, под названием "народная водка". Напомним, что тогда предполагалось, что "народная водка" будет стоить в рознице не больше 60 руб. Масштабный проект пока так и не претворен в жизнь. Однако на прилавках приморских магазинов еще перед новогодними праздниками появилась дешевая водка от малоизвестных производителей.

Может ли качественная водка стоить в розничной сети 60 руб.? Эксперты алкогольного рынка считают, что дешевая водка - это миф. По такой цене может продаваться только нелегальная продукция. Нижний ценовой сегмент для качественной легальной продукции в рознице - 80 руб. Расчеты, проведенные "ЗР", это подтверждают. Судите сами: этиловый спирт марок "Экстра" и "Люкс" крепостью 96% стоит 35-45 руб./л. На изготовление бутылки водки требуется 0,21 л спирта, это около 9 руб. Бутылка для недорогих марок водки стоит 2-3 руб., еще по 1 руб. уходит на пробку и этикетку, около 3 руб. - на вспомогательные материалы (вода, добавки и т.д.). Итого получается от 10 до 15 руб. за поллитра. Прибавляем к этому еще акциз - 40 руб. за бутылку, налоги - 6-9 руб. за 0,5 литра, рентабельность производителя ? около 10%. Получается, что отпускная цена с завода легальной водки не может быть меньше, чем 50-65 руб. за бутылку емкостью 0,5. И вряд ли производитель в этом случае будет заниматься благотворительностью, и продавать продукцию себе в убыток.

С трудом верится и в то, что розница, всерьез озаботившись проблемой алкогольных отравлений из-за слишком высокой цены на качественный алкоголь, возьмет на реализацию водочную продукцию без торговой наценки (как правило, не менее 30%). Не стоит также думать, что оптовые или транспортные компании (а дешевую водку везут в Приморье издалека, чаще всего с Кабардино-Балкарии) не накручивают на продукцию свой процент во имя воплощения в жизнь идеи "народной водки". То есть получается, что качественная, легальная водочная продукция просто не может оказаться на прилавке по цене 60-65 руб. за бутылку. И, тем не менее, рейд, проведенный ДДГ "ЗР" по нескольким магазинам Владивостока, показал, что продукция эта не только есть на прилавках (см. фото), но и активно раскупается потребителями.

При этом особенно настораживающим выглядит тот факт, что дешевая продукция очень часто стилизована по известные водочные бренды и названия имеет соответствующие, например, "Старорусская", "Пшеничная", "Престиж Люкс", "Пшеничка", "Золотой колос". А оформление такой водки, как, например, "На троих" или "Миссия", вообще не вызывает подозрений - бутылка и пробка на первый взгляд довольно качественные, а на этикетке даже отпечатаны золотые медали, которые якобы эта водка завоевала на различных конкурсах.

Кстати, эксперты отмечают, что в последнее время нелегальные производители поняли, что потребитель сегодня обращает внимание на внешний вид продукции. Поэтому нелегальная продукция может быть разлита при помощи довольно качественного оборудования, а этикетки и крышки выполнены не хуже, чем у именитых заводов. Оно и понятно - если только 40 руб. неуплаченного акциза класть в карман, то на эти средства можно приобрести и оборудование, и этикетки, и тару. Правда, где гарантия, что в эту тару с красочной наклейкой не будет разлит суррогат? Или что под шумок вывода на рынок "народной водки" по низкой цене (согласитесь, неплохая рекламная кампания за государственный счет) в край не хлынули потоки нелегального алкоголя сомнительного качества?

Все опрошенные "ЗР" эксперты - от производителей алкогольной продукции до представителей проверяющих органов - сходятся во мнении, что дешевая водка - это миф, развенчать который могут только фискальные и контролирующие органы, проверив легальность оборота и качество водочной продукции, выставляемой на прилавки по низкой цене.