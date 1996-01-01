Росбанку повысили рейтинги

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте повышены Fitch с уровня "BB-" до "A-", краткосрочный РДЭ с "B" до "F2" и национальный долгосрочный рейтинг с "A+(rus)" до "AAA(rus)". По долгосрочным РДЭ в иностранной и национальной валютах, а также по национальному долгосрочному рейтингу присвоен прогноз "Стабильный".

Новый рейтинг Росбанка по версии Moody's - "Baa3/Prime-3" с позитивным прогнозом по сравнению с прежним "Ba2/Not Prime" со стабильным прогнозом. Moody's также подтвердило рейтинг финансовой устойчивости банка на уровне "D", прогноз "стабильный". Повышен долгосрочный рейтинг Росбанка по национальной шкале c "Aa2.ru" до "Aaa.ru".

Повышение рейтингов последовало за сообщением о том, что Societe Generale увеличил свой пакет акций Росбанка до 50% плюс 1 акция. Рейтинги Росбанка отражают мнения агентств о высокой вероятности получения банком поддержки от Societe Generale в случае необходимости. Дальнейшее повышение РДЭ банка возможно в случае повышения рейтингов Societe Generale, увеличения пакета акций Росбанка в собственности Societe Generale, а также при более высокой операционной интеграции между двумя банками. Однако повышение рейтингов будет возможно только в случае повышения странового потолка России, который в настоящее время находится также на уровне "A-".

Эксперты агентств считают, что в результате увеличения доли французского банка Росбанк получит доступ к более дешевому фондированию, в перспективе может сделать банк стратегически важным для развития бизнеса Societe Generale в России.

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