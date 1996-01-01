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14 лет успешной работы ПримСоцБанка - залог стабильности и надежности
Когда говорят "четырнадцать лет", на ум сразу приходят такие слова, как юность и беспечность. Но совсем иначе воспринимается этот возраст, когда речь идет о банке. В России банк с 14-летним стажем внушает доверие и уважение.
ПримСоцБанк оказывает доступные и качественные услуги, основанные на современных технологиях, для юридических лиц и населения.
В 2007 г. состоялось подписание договора о вхождении в состав акционеров ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" международных финансовых институтов. Теперь 25% акций "Прим-СоцБанка" принадлежат Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК).
Стабильный рост банка на протяжении более 10 лет по международной финансовой отчетности подтверждается международной аудиторской компанией Moore Stephens (Лондон), что позволяет ПримСоцБанку привлекать денежные средства от зарубежных инвесторов для кредитования юридических лиц на более длительные сроки.
Более 300 тысяч клиентов отдали ПримСоцБанку свое предпочтение, и сегодня банк продолжает укреплять отношения с настоящими клиентами, совершенствуя свой сервис, и привлекать новых клиентов за счет выгодных предложений на рынке банковских услуг.
Руководство ПримСоцбанка придает огромное значение развитию и обучению персонала банка, так как именно по действиям сотрудника клиент оценивает работу всей организации. В банке сформирована профессиональная команда, объединенная стремлением предоставить клиенту услуги самого высокого качества.
С самого начала своей деятельности ПримСоцБанк активно развивает региональную сеть. В настоящий момент отделения и филиалы банка действуют в 18 городах и населенных пунктах (35 точек присутствия) как Приморского края и Дальнего Востока, так и центральной части России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Во Владивостоке работают 7 офисов банка, а к своему 14-му дню рождения ПримСоцБанк открывает новый, восьмой дополнительный офис в здании "Приморгражданпроект" по адресу: Алеутская, 11.
Наличие широкой сети дополнительных офисов банка дает прекрасную возможность клиентам банка совершать операции в офисах, которые удобно расположены по месту жительства или работы, независимо от того, где был получен кредит или оформлен вклад. Для удобства своих клиентов все офисы банка работают с населением, включая субботу: прием коммунальных платежей, оплата кредитов, оформление вкладов, денежные переводы и др.
ПримСоцБанк продолжает упорно работать на максимальное удовлетворение потребностей своих клиентов, проявляя гибкий подход к запросам корпоративной и частной клиентуры, и выступает уже 14 лет в роли надежного партнера при развитии бизнеса своих клиентов!
ДосьеПримСоцБанк "родился" 4 марта 1994 г. Сегодня банк является одним из лидеров банковской сферы Дальнего Востока, демонстрируя высокие темпы роста по всем показателям. По данным RBC.ru на 01.01.2008 г., из 1100 банков России ПримСоцБанк занимает 152-е место по величине чистых активов, 107-е место по размеру балансовой прибыли, 101-е место по размеру депозитов физических лиц, 40-е место по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 23-е место по объему ипотечных кредитов.
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