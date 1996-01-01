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Женщина года-2008 - главное событие наступающей весны!
Долгожданный март привносит в нашу жизнь радостное настроение, обновление чувств, свежесть эмоций. И мы с нетерпением ждем главное событие весны-2008 во Владивостоке: 28 марта в краевом академическом драматическом театре им. Горького состоится торжественная церемония вручения Третьей ежегодной премии "Женщина года"!
Всевозможные слухи будоражат город. Кто будет ведущим торжественной церемонии? Какие сюрпризы ожидают гостей? Кто из претенденток имеет наибольшую вероятность завоевать главную премию - "Женщина года" и почему? Об этом и многом другом корреспонденту "ЗР-Диалог" рассказали организаторы церемонии - главный редактор журнала "СОБРАНИЕ exclusive" Татьяна ВАРНАКОВА и генеральный директор имиджевого агентства P.R. Respectable Павел КОМПАН.
- Церемония вручения ежегодной премии "Женщина года" проходит во Владивостоке уже в третий раз, и ее с полным правом можно назвать одним из главных светских событий нашего города. Татьяна Викторовна, а как вообще возникла идея создания этого мероприятия?
- Во Владивостоке живут особенные женщины: успешные, красивые, стильные, мудрые, добрые, прекрасные. Мы бесконечно ценим их совершенство во всех образах. Заботливые матери, любимые жены и просто красавицы. Представительницы прекрасной половины достигли значимых высот в бизнесе, политике, общественной и культурной жизни. Женский ум, логика и интуиция наполняют смыслом жизнь, делая ее более красивой, спокойной, комфортной, уютной, наполненной домашним теплом. И журнал "СОБРАНИЕ exclusive" не устает рассказывать о женщинах, испытывая при этом огромное чувство гордости и уважения.
Идея церемонии "Женщина года" возникла как естественное продолжение слов любви, восхищения и признательности женщинам нашего города. И первое же мероприятие, прошедшее в 2006 году, показало: мы не ошиблись! Город ждал этого события! Гости вечера - представители краевой и городской власти, культурная и бизнес-элита, светские львы и львицы - с удовольствием окунулись в изысканную атмосферу светского раута.
Достойный фуршет, видео-презентации, грандиозная шоу-программа, fashion-показы и многое другое - бюджет рекламной кампании ежегодной премии "Женщина года" составил более двух миллионов рублей. Отрадно осознавать, что во второй раз, в 2007 году, масштаб мероприятия расширился и перешел за рамки концертной площадки. Жители Владивостока и Приморского края могли видеть часовую трансляцию Торжественной церемонии на телевизионном канале "ОТВ-Прим", во всех новостных программах телевидения и радио рассказывалось о вечере, печатные СМИ пестрили заголовками о главном светском мероприятии города.
В этом году для организации столь значимого события журнал "СОБРАНИЕ exclusive" пригласил имиджевое агентство P.R. Respectable, чей опыт проведения крупных городских мероприятий высоко оценивается как местными, так и столичными экспертами. Думаю, что, объединив усилия, нам удастся сделать еще более интересное и привлекательное для всех жителей города событие.
- Павел, будет ли Третья премия отличаться от премий прошлых лет?
- Не буду полностью открывать завесу тайны, но уверяю - в этот раз зрителей ждет множество эксклюзивных находок и сюрпризов, которые произведут настоящий фурор. Об одном могу рассказать уже сейчас. В качестве ведущего церемонии выступит покоритель женских сердец, светский лев и ярчайшая звезда шоу-бизнеса Андрей ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ. Также мы ждем в гости Ирину ДУБЦОВУ, которая станет соведущей церемонии.
Что же касается принципиальных отличий, то торжественная церемония вручения премии "Женщина года" станет грандиозным, феерическим, роскошным и неповторимым шоу - удивительным сочетанием видеоинсталляций, оригинальных сценографических и световых решений, сценических спецэффектов. Именно поэтому местом проведения церемонии выбран краевой театр им. Горького.
Принять участие в определении победительниц в различных номинациях могут все жители Владивостока и Приморского края. Голосование уже началось! А 28 марта приглашаем всех на Торжественную церемонию вручения премии "Женщина года". Уверен, это событие город запомнит!
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