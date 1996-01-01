Сергей Ищенко - производственник о политике

Заканчивается срок президентства Владимира ПУТИНА. Подводятся итоги, строятся планы. Наряду с комментариями авторитетных столичных политологов "Золотому Рогу" интересно мнение наших приморских производственников и предпринимателей. Сегодня наш политический диалог - с Сергеем Анатольевичем ИЩЕНКО, кандидатом технических наук, генеральным директором пищевого объединения "Никольск", председателем комиссии по экономике, промышленности и сельскому хозяйству Думы Уссурийского городского округа.

- Сергей Анатольевич, что на ваш взгляд было определяющим в деятельности президента В. В. Путина?

- Когда Владимир Путин со своей командой приступил к работе, Россия находилась среди отсталых стран. Дефицитный бюджет, тотальная олигархия...

Достижения тогдашних деятелей оказались в разы меньше, чем урон, который они нанесли России развалом производственных и культурных связей, потерей моральных ценностей, утратой военной и производственной безопасности. Были уничтожены заводы, сложное технологическое оборудование просто сдано на металлолом, уволены тысячи высококлассных специалистов. Пришли в упадок те отрасли, по которым Россия была неоспоримым мировым лидером: авиа-, станко- и приборостроение, освоение космоса и др. Первые ростки рыночной экономики обошлись слишком дорого!

Для стабилизации положения в стране команде Путина пришлось идти на вынужденные и непопулярные меры в ценовых и налоговых вопросах, установлении пошлин и расстановке приоритетов развития. Конечно, в такой работе не обойтись без ошибок, но цель оправдала этот путь!

Безусловно, чтобы с реальной отдачей заработали программы нашего правительства, нужно время, я думаю, минимум 10 лет. И для этого команда Путина должна остаться у власти и довести свои начинания до результативного завершения!

Мне не нравится, когда зрелые политики упрекают российское правительство в том, что современная государственная экономика держится за счет продажи нефти и газа. Но ведь Советский Союз всегда поддерживал экономику именно продажей полезных ископаемых, леса! Но не все видят нынешние коренных изменения в распределении вырученных от этого средств...

Еще одно, без сомнения, успешное направление - это внешняя политика страны. К чести нынешнего правительства следует отметить, что страна приобрела и укрепляет свой международный авторитет, сглажено явное противостояние и налажено обоюдовыгодное партнерство.

- Как известно, повышение жизненного уровня народа невозможно без динамичного развития экономики. Как вы оцениваете перспективы экономического роста России и нашего региона?

- Наш президент, как и все мы, хочет, чтобы пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети жили достойно. Некоторые политики-демагоги требуют с трибун взять деньги из Стабилизационного фонда и направить их на увеличение пенсий, зарплат бюджетников. При этом они не хотят признавать, что это - новый виток инфляции и он приведет к тому, что за увеличенную зарплату опять нечего будет купить и в достатке пенсионер пожить не сможет! Настоящие профессионалы обязаны сначала найти приходную часть в бюджет и расходовать только то, что заработано, а не брать в долг где-то в Европе и т. д.

Экономика также должна соседствовать с понятием справедливость. Ведь все умные люди страны видят, как составляются и распределяются бюджетные средства между центральной частью страны и периферийными регионами. Бюджет Москвы в пересчете на одного жителя превышает аналогичный показатель приморцев в 10 раз!

Я допускаю, что Владивосток, как краевой центр, должен иметь на 10-20% больше бюджетных вливаний на одного жителя, чем другой рядовой город Приморья. Пусть столичный бюджет одного жителя будет на 300% больше бюджета жителя нашего края, но нынешнее распределение средств я не могу признать справедливым!

Почему жители Уссурийска должны себя чувствовать второстепенными людьми? Ведь мы платим такие же налоги и все переправляем в центр, а оттуда идет возврат не в полной мере... Но пока что основной финансовый поток направляется на Москву и Санкт-Петербург.

Конечно, определенный прорыв в экономику региона принесет проведение саммита стран АТР. Я считаю, что для Приморья это исторические предпосылки для начала реальной перестройки и роста экономики.

- Почему, поддерживая политику президента и "Единой России", вы остаетесь независимым депутатом?

- Мои взгляды на политику и экономику совпадали с линией "Единой Россией" еще тогда, когда численность ее была очень мала и туда никто не рвался. Я сам себя поставил в резерв партии Путина и считаю на этом историческом этапе оправданным, что в борьбе за политическое влияние используются административные ресурсы. Чтобы решить большие задачи, которые ставит сегодняшний президент, он обязан удержать власть, ему нужна политическая партия единомышленников. Конечно, важно и то, чтобы после побед не закружилась голова у отдельных членов команды.

Сегодня практически любой гражданин может стать членом "Единой России", чтобы быть в выгодном политическом русле. Но я думаю, что партии надо оценивать не по количеству их членов, а по эффективности программ. Голосуя в декабре за "Единую Россию", народ голосовал за ее программу. Это исторический момент для России!

- Как вы оцениваете положение агропромышленного сектора?

- Разрыв между сельской местностью и городом достиг немыслимых размеров. Селяне не глупее городских жителей, трудолюбивы, добры, отзывчивы, а главное - любят землю. Почему же многие из нас не ценят труд крестьян, благодаря которому на наших столах есть хлеб, молоко, мясо? Нельзя унижать сельского труженика, нужно остановить вымирание деревни, иначе нас ждут непредсказуемые последствия.

В начале года резко повысились цены на основные продукты питания. Это неблагоприятный факт, особенно перед выборами главы государства. Что еще можно ожидать, если посевные площади в крае катастрофически уменьшаются, а половина работающих на этих землях - китайцы? Во всех развитых странах аграриев дотируют, нашим же крестьянам предлагают лишь беспроцентные кредиты, которые они толком оформить не могут. Горючее стоит дороже, чем молоко. О каком развитии села можно говорить? Имея такие площади урожайной земли, мы питаемся продовольствием из Европы и Китая. Что ж, давайте и дальше отдавать прибыль соседям и поднимать у них сельское хозяйство.

Сейчас мы теряем целый класс - мужиков, из которых выходили и ученые, и маршалы. Деревенские мужики составляли костяк царской армии, защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Но мне стыдно и обидно за то, что люди, которые выиграли войну, прошли все ее тяготы в тылу, живут в нищете, хуже побежденных.

- Какие вы видите задачи перед современным обществом?

- Я всегда утверждал, что главное богатство любой страны - это люди. К сожалению, проводя кардинальные изменения в экономике, мы необдуманно разрушили много традиций и устоев общественной жизни. Слова "благородство" и "честь" почти полностью утратили свою значимость.

Несмотря на объявленную борьбу с коррупцией, мы не можем искоренить взяточничество государственных служащих и работников бюджетной сферы. На волне "справедливого возмездия" мы разрушили комитет государственной безопасности и расформировали его элитные подразделения. Многие офицеры и работники правоохранительных органов стыдятся появиться в общественных местах в своей форме. Нынешние депутаты думают, прежде всего, о том, как обеспечить законодательной базой свои заработные платы и льготы.

Наше общество избрало самый трудный путь совершенствования - на собственных ошибках. Сколько необходимо времени, чтобы человек перестал видеть целью зарабатывание денег любыми средствами? Сколько времени уйдет на то, чтобы утолить денежный голод и заставить задуматься о других жизненных ценностях? Куда исчезла настоящая элита общества с ее отвагой, честью, верностью долгу и Отечеству?

Я, как ученый, с болью замечаю, что в стране за последние 15 лет не построено ни одного научного института, разорены почти все доставшиеся от СССР. Почему наши учителя и преподаватели живут на грани бедности, а профессиональные учебные заведения все меньше уделяют внимания именно профессионализму своих выпускников? Молодые люди все меньше идут в российскую науку, т. к. жить придется на гроши. В стране перестали проектировать и производить современную технику, разрабатывать новые технологии, зато с готовностью предоставили рынок для оборудования и техники европейских стран, Америки и Китая. Страна вынуждена использовать результаты интеллектуального труда иностранцев, затрачивая на это большие деньги и не создавая собственного потенциала.

Мы сделали все возможное, чтобы унижениями и гонением искоренить честного и благородного работника, чиновника или депутата. Теперь понадобится много времени, я думаю не одно десятилетие, чтобы восстановить социальные приоритеты нашего общества. Это неизбежный путь, который нашему народу под силу, учитывая его историческую предрасположенность. Только тогда Россия станет лучшим государством Земли.

- Какова ваша личная оценка программ кандидатов в президенты?

- Мы все понимаем, что для этой высокой должности мало быть просто политиком с ученой степенью, умеющим красиво критиковать все и всех (некоторые кандидаты достаточно хорошо освоили механизм "зарабатывания денег" на выборной кампании). И КПРФ, и ЛДПР получили приличное количество мест в думах регионов и Государственной Думе, поэтому их лидерам гарантированы стабильное политическое положение и соответствующее ему благосостояние.

Для меня на сегодняшний день наиболее ярким политическим образом является действующий президент В. Путин, который за 8 лет достаточно хорошо разобрался в жизни страны и представляет все проблемы ее жителей. Необходимо, чтобы такие профессионалы оставались у руля страны.

Я уверен, что рядовые граждане нашей страны при голосовании 2 марта сделают правильный и честный выбор. Мы дважды доверили управлять страной В. В. Путину, и не сомневаюсь, что доверим управлять его преемнику. Ведь достижений у действующей команды можно найти гораздо больше, чем каких-то неудач и неверных решений. Я верю своему президенту и очень хочу гордиться Россией.

К сожалению, сегодня проблем внутри страны достаточно. Главное - кто возьмется за их решение. Надо не критиковать, а анализировать, подсказывать и работать в России во благо будущего и настоящего! Но чтобы каждый приморец на себе почувствовал рост уровня жизни, потребуются годы. В экономике чудес не бывает.