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"Патриоты России" поддержали Медведева

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе завершился VII съезда политической партии "Патриоты России". На съезде подведены итоги 2007-го и обсуждены задачи на 2008 год.

Лидер партии Геннадий СЕМИГИН поставил перед съездом вопрос о доверии, а также выступил с инициативой о реорганизации руководящих органов партии. По итогам тайного голосования Семигин вновь единогласно избран председателем политсовета "Патриотов России". Тайным голосованием также сформирован новый состав Центрального политического совета партии. Съезд также определил позицию "Патриотов России" на выборах Президента России 2 марта 2008 года. Патриоты высказали готовность поддержать кандидата в Президенты РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, но выдвинули ряд условий.

О судьбе партий, которые не набрали парламентского порога в декабре 2007-го, сегодня высказывается немало скепсиса. По мнению экспертов, последний съезд "Патриотов России" показал, что эта партия намерена жить и развиваться. Как заявил лидер партии Геннадий Семигин, в ближайшее время заметно активизируется деятельность народного правительства. Кроме того, партия выйдет с целым рядом новых инициатив и идей, а уже осенью примет активное участие в региональных и местных выборах. Более того, по оценкам наблюдателей, партия "Патриоты России" продолжает оставаться серьезным интеллектуальным центром в стране. Многие идеи созданного ею народного правительства были использованы в недавних выступлениях как самого Владимира Путина, так и кандидата в Президенты России Дмитрия Медведева.

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