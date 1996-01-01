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В группе компаний новый траулер
Модернизация рыболовного флота - основная задача компаний на ближайшие годы. По самым скромным подсчетам, рыбопромысловые компании должны уже сегодня частично менять устаревший флот, ведь возраст отдельных траулеров достигает 40 лет. В этом году сразу несколько компаний заявили о своих планах приобретения нового флота. Конечно, речь идет не о судах с новостроя, так как стоимость такого судна - около 10 миллионов долларов, а о тех траулерах, которые уже работали в морях и имеют хорошие промысловые показатели.
Так, 20 февраля в Находке прошла торжественная встреча промыслового судна "Капитан Сухондяевский". Траулер был приобретен еще в конце 2007 года группой компаний "БАМР - РОЛИЗ". Тип судна - БАТМ. Именно такие суда сегодня составляют ударную промысловую мощь на Дальнем Востоке. Достоинства судно в том, что оно способно добывать и перерабатывать около 100 тонн рыбы в сутки, при этом траулер способен работать в тяжелой ледовой обстановке.
Факт приобретения судна примечателен тем, что суда такого типа приобретались последний раз в 1992 г. - БАТМ "Капитан Масловец". За период с декабря 2007 года по февраль 2008 судно совершило переход из Норвежского моря, порт Олессун, в Японское море через Суэцкий канал. Последний раз такой переход был совершен в 2005 году, когда в порт Находки вернулась промысловая экспедиция с Мавритании, которую замыкали БАТМы "Капитан Фалеев" и "Дмитрий Пащенко".
На причале судно встречали представители администрации Находкинской БАМР и профсоюзный комитет. Капитану корабля и особо отличившимся членам экипажа были вручены почетные грамоты и подарки. В приветственной речи директор департамента управления флотом Сергей ПАНАСЕНКО выразил огромную благодарность членам экипажа за самоотверженность, а также надежду на успешное промысловое будущее судна "Капитан Сухондяевский", который одним своим маршрутом доказал свою надежность.
Планируется, что "Капитан Сухондяевский" пройдет ремонт и переоборудование на базе технического обслуживания группы: на нем будет установлено оборудование для производства икры минтая, дополнительное оборудование для выпуска минтая обезглавленного, тушки кальмара, тушки лемонемы, после чего будет соответствовать всем необходимым российским и европейским стандартам и приступит к промыслу минтая в Беринговом море.
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