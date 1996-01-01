www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В группе компаний новый траулер

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Модернизация рыболовного флота - основная задача компаний на ближайшие годы. По самым скромным подсчетам, рыбопромысловые компании должны уже сегодня частично менять устаревший флот, ведь возраст отдельных траулеров достигает 40 лет. В этом году сразу несколько компаний заявили о своих планах приобретения нового флота. Конечно, речь идет не о судах с новостроя, так как стоимость такого судна - около 10 миллионов долларов, а о тех траулерах, которые уже работали в морях и имеют хорошие промысловые показатели.

Так, 20 февраля в Находке прошла торжественная встреча промыслового судна "Капитан Сухондяевский". Траулер был приобретен еще в конце 2007 года группой компаний "БАМР - РОЛИЗ". Тип судна - БАТМ. Именно такие суда сегодня составляют ударную промысловую мощь на Дальнем Востоке. Достоинства судно в том, что оно способно добывать и перерабатывать около 100 тонн рыбы в сутки, при этом траулер способен работать в тяжелой ледовой обстановке.

Факт приобретения судна примечателен тем, что суда такого типа приобретались последний раз в 1992 г. - БАТМ "Капитан Масловец". За период с декабря 2007 года по февраль 2008 судно совершило переход из Норвежского моря, порт Олессун, в Японское море через Суэцкий канал. Последний раз такой переход был совершен в 2005 году, когда в порт Находки вернулась промысловая экспедиция с Мавритании, которую замыкали БАТМы "Капитан Фалеев" и "Дмитрий Пащенко".

На причале судно встречали представители администрации Находкинской БАМР и профсоюзный комитет. Капитану корабля и особо отличившимся членам экипажа были вручены почетные грамоты и подарки. В приветственной речи директор департамента управления флотом Сергей ПАНАСЕНКО выразил огромную благодарность членам экипажа за самоотверженность, а также надежду на успешное промысловое будущее судна "Капитан Сухондяевский", который одним своим маршрутом доказал свою надежность.

Планируется, что "Капитан Сухондяевский" пройдет ремонт и переоборудование на базе технического обслуживания группы: на нем будет установлено оборудование для производства икры минтая, дополнительное оборудование для выпуска минтая обезглавленного, тушки кальмара, тушки лемонемы, после чего будет соответствовать всем необходимым российским и европейским стандартам и приступит к промыслу минтая в Беринговом море.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru