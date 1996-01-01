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Дом детской мечты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

II Дальневосточная ярмарка недвижимости и "ООО Далта Восток-1" объявляют конкурс детского рисунка!

Ни для кого не секрет, что в способности фантазировать и "креативить" взрослые значительно уступают детям. Но, к сожалению, обычно оригинальные выдумки маленьких творцов не воспринимаются в серьез, а полет фантазии часто пресекается и вгоняется в рамки возможностей. Мы часто говорим ребенку фразы, типа "так сделать не получится", "это невозможно" или "никто так не рисует". И при этом мы все в один голос можем сказать, что в современном обществе именно оригинальность является самым востребованным качеством специалиста. Поэтому нужно, чтобы детские таланты не просто выставлялись на показ, а находили применение.

Организаторы II Дальневосточной ярмарки недвижимости вместе с компанией "Далта Восток-1" решили устроить конкурс, участием в котором дети смогут внести свой вклад в развитие родного города.

Все, что надо будет сделать ребенку, - это нарисовать дом своей мечты. Автор самого интересного "проекта" получит подарок от компании "Далта Восток-1". Так как конкурс будет проводиться, как и сама ярмарка недвижимости, два раза в год, то рисунок может стать логотипом этого конкурса на следующей ярмарке.

За проведением конкурса участники смогут следить на сайте www.expo-dv.ru. Итоги будут опубликованы в газетах и на интернет-порталах Владивостока. Конкурс стартует 25 февраля. Рисунки приносите или присылайте по адресу 690091 г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 29а. Подробности можно узнать по телефону (4232) 302-631.

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