Рост цен на недвижимость: где выход?

В ситуации стремительного роста цен на недвижимость аналитики рекомендуют обратить внимание на возможность покупки жилья в "новострое" по ипотеке.

В мировой практике наблюдается кризис ипотечного кредитования. Согласно экономической логике вслед за ним можно ожидать резкого снижения цен на недвижимость. Однако российский ипотечный рынок остается более-менее стабильным, поскольку имеет другую специфику и не носит столь массовый характер. Спрос на недвижимость в России неуклонно растет, это касается и Владивостока. В самом ближайшем будущем аналитики предсказывают очередное повышение цен на жилье. Их предсказания подтверждаются очень заметным всплеском цен на Владивостокском рынке недвижимости в начале февраля текущего года. Естественно, что покупатели, видя ситуацию на рынке, и отслеживая общий рост цен, хотят вложить деньги в недвижимость как можно скорее. Особенно усилился ажиотаж вокруг новостроек - как следствие того, что количество предложений на вторичном рынке заметно снизилось. Кроме того новостройки - это качественное и относительно недорогое жилье, заселиться в которое возможно будет уже через полтора - два года. Такое жилье становится хорошим денежным вложением для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия в ближайшее время.

Доступное жилье в элитном исполнении.

В настоящее время рынок строящегося жилья во Владивостоке становится все более цивилизованным. Очевидно, что, приобретая квартиру в новостройке, вы получаете жилье без юридической истории, тогда как на вторичном рынке никто не застрахован от претензий на вашу квартиру со стороны внезапно появившихся родственников или наследников бывших хозяев. Другой несомненный плюс новостроек - это внимание со стороны государства. Местные строительные компании предпочитают работать в соответствии с Федеральным законом № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", который регулирует отношения между застройщиком и дольщиком. Регистрация договора долевого участия в федеральной регистрационной службе, это очень весомая гарантия, защищающая инвестиции дольщика. Ну и наконец цены. На сегодняшний день на рынке жилья сложилась парадоксальная ситуация. Современное жилье в "новострое" может обойтись дешевле, чем квартира в видавшем виды доме. Так почему бы не воспользоваться этой ситуацией? Рассмотрим ее поподробнее на примере одной из инвестиционно-строительных компаний Владивостока, работу которой наглядно демонстрирует уже готовый жилой комплекс "Сердце океана" по улице Станюковича, 3, ставший визитной карточкой ООО "Далта-Восток-1". Сейчас возводится следующий жилой комплекс - "Два капитана" по улице Крыгина 86 Б, (рядом с разворотным кольцом автобусов на остановке "Маяк"), который полностью повторит технологию своего предшественника. Это 17-ти этажное монолитно-каркасное, двухсекционное здание, с навесным вентилируемым фасадом. Оригинальный элемент - перемычка между двумя секциями на уровне 3 и 5 этажей, где будут располагаться большие зимние сады, из окон которых можно любоваться видом на остров Русский. И уже обязательным элементом для объектов ООО "Далта-Восток-1" становится достойный уровень отделки мест общего пользования и красивая благоустроенная территория. Уже к середине 2008 года вырастет каркас здания, и строительная компания приступит к возведению стен и перегородок.

Возможности ипотечного кредитования: зафиксируем цену. Активные продажи квартир в жилом комплексе "Два капитана" начались с конца 2007 года. На данном этапе приобретение жилья в этом комплексе видится наиболее оптимальным. Судите сами. В 2007 году рост цен на жилье составил около 30% . Тенденция сохранится и в текущем году. Однако, "Далта-Восток-1" готова учитывать покупательную способность граждан, темпы роста которой несколько отстают от инфляционных процессов. Квартиру в "Двух капитанах" теперь можно приобрести с помощью ипотечного кредита, и таким образом зафиксировать стоимость квадратного метра. Для многих семей ипотечный кредит остается единственным реальным способом приобрести так необходимое им жилье. ООО "Далта-Восток-1" старается предложить покупателям выбор ипотечных программ, из которых они смогут подобрать наиболее привлекательную для себя. В данный момент кредит на покупку жилья в "Двух капитанах" можно взять в ипотечном агентстве "Наш дом - Приморье" и в "Примсоцбанке". В ближайшие месяцы компания завершит аккредитацию в банках "КИТ Финанс", "Сбербанк" и "ВТБ-24". Граждане, не имеющие жилья в собственности, могут воспользоваться губернаторской программой субсидирования части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам. Для тех, кто имеет возможность рассчитаться за квартиру в течение одного года, компания предоставит соответствующую рассрочку.

Компания "Далта-Восток-1" старается придерживаться принципа - покупатели, вошедшие в проект на ранних этапах строительства, платят меньше. Согласно договора долевого участия компания устанавливает диапазон цен, выше которого, в дальнейшем, не имеет возможность увеличить стоимость квадратного метра. Например, при завершении строительства жилого комплекса "Сердца океана" строительная компания не стала повышать цену на жилье дольщикам, которые внесли свою долю на начальной стадии строительства.

Отдел продаж ООО "Далта-Восток-1", ул. Станюковича, 1, каб.507, тел.: (4232)93-63-63, 61-11-36. www.dalta.ru