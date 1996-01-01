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От детского сада до академии!
Вашему малышу уже два с половиной и еще нет семи и вы ищете для него образовательное учреждение? Дальневосточный государственный университет поможет дать вашему малышу достойное образование на первой и последующих ступенях развития личности ребенка. Наш детский сад расположен в центре Владивостока, по ул. Уткинская, 13 (ул. Октябрьская, 20), тел.: 40-25-01, 40-27-49.
Учебный год мы начинаем 1сентября с торжественного праздника Дня знаний, от малышей до студентов всех курсов, и заканчиваем 31мая. Наш детский сад работает также и в летние месяцы.
1. Прием детей в детский сад производится по предварительной записи с марта по август.
2. Принимаются дети с 2 лет и 6 месяцев на 1 сентября.
3. Наполняемость групп - 15 человек.
4. Режим работы с 8.00 до 19.00.
5. Пятиразовое питание.
Переступив порог нашего университета для малышей, вы окажетесь в ярком неповторимом мире детства в котором созданы все условия для насыщенной и интересной жизни вашего ребенка.
Дети - это наша радость и большая надежда. Мы всегда помним о том, что дошкольное детство - это уникальный период человеческой жизни, и не стремимся его укоротить. Поэтому мы, заботясь о каждом малыше, поддерживая его любознательность и свежесть ощущений, воспитывая в нем доброту и искренность, ценим его право на самостоятельные открытия, личностное проявление и счастливое детство.
Модель нашего детского сада базируется на двух простых идеях: первая - детский сад это второй дом для ребятишек, в котором им уютно и радостно, вторая - для полноценного и разностороннего развития специально организована среда для игр, отдыха и занятий.
Для занятий на свежем воздухе используется игровая площадка, оснащенная современными игровыми моделями.
Режим дня зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и обязательно включает дневную и вечернюю прогулки, дневной сон, свободную игровую деятельность. В детском саду царит детоцентристский подход и работают в нём высокопрофессиональные педагоги, которые очень активно сотрудничают с университетскими науками, внедряя новые методы к решению проблем ребенка и семьи.
Содержание учебного плана позволяет обеспечить качественное образование дошкольников, учесть индивидуальные возможности и развить способности ребенка: занимательная математика, речевое развитие и логика, ознакомление с окружающей действительностью, театр, чтение, грамота, живопись, музыка, лепка и конструирование, хореография и физкультура.
Для детей всех возрастов организуются поездки с посещением интересных мест Владивостока и Приморского края, праздники и развлекательные мероприятия.
Дети должны быть элитой, но не только в области богатства и власти, а элитой глубинной, с высокими моральными качествами и стремлением к знаниям. Концептуально мы определяем свой подход как психологическое и духовное сопровождение естественного развития ребёнка. Мы помогаем ребёнку накопить богатейший опыт эмоциональных и межличностных отношений.
Дошкольный образовательный комплекс является первым этапом системы непрерывного образования ДВГУ, включающей детский сад - начальная школа - классическая гимназия - колледж - вуз - аспирантура.
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