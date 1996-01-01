Приморские эксперты будут услышаны

Важным событием последних дней в общественно-политической жизни Приморского края стало заседание "круглого стола" Центра социально-консервативной политики Дальнего Востока (ЦСКП-ДВ), созданного еще в 2005 году и собравшего под своим крылом целый круг экспертов в разных областях жизни общества, хорошо знающих проблемы региона. Оно состоялось в преддверии предстоящих слушаний в Москве по теме "Развитие страны через развитие территорий".

Открыв дискуссию, президент ЦСКП-ДВ, депутат Госдумы Василий УСОЛЬЦЕВ подчеркнул его важность: "Мы предложили обсудить развитие Дальнего Востока на федеральной площадке, и такое обсуждение состоится через две недели с участием, как мы надеемся, кандидата в Президенты РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, профильных министров, специалистов и экспертов. Все обсуждаемые сегодня вопросы мы сможем донести до первых лиц государства. Так что текущее заседание станет не только обсуждением насущных проблем, выработкой идей, что делалось уже не раз, а реальной возможностью воплотить их в конкретные законы и постановления".

Первым докладчиком выступил председатель законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, очертивший наиболее значимый круг проблем территории, требующих первоочередного решения.

- При определении стратегии развития мы упираемся в то, что крупнейшие собственники в крае не являются его резидентами. Это не трагедия, но обстоятельство, которое нельзя не учитывать. Из негативных моментов край столкнулся с дефицитом электроэнергии. К тому же как депрессивный регион он не может использовать механизм свободных экономических зон, так как не вписывается в условия закона об их создании. Большой проблемой привлечения в регион иностранных инвестиций, без чего трудно представить экономическое развитие, остается вопрос предоставления земли. За последние годы мы потеряли интерес для иностранных инвесторов только потому, что не можем дать долгосрочные гарантии на пользование землей или продать землю под создание новых производств. Остается открытым вопрос, как соблюсти баланс интересов государства и предприятий при пересечении границы РФ. А ужесточение таможенного режима в последние годы не идет на пользу расширения внешнеэкономических связей.

По словам депутата Госдумы Руслана КОНДРАТОВА, важно самопринятое решение провести саммит АТЭС во Владивостоке. "Это позволит сделать юг Приморья точкой экономического роста. Наша роль заключается в том, чтобы Приморье стало тем регионом, куда инвесторам хотелось бы вкладывать деньги, а пока это проблематично".

Директор института менеджмента и бизнеса ДВГУ Наталья КУЗНЕЦОВА в своем докладе отметила, что в стратегии Приморского края считает главным развитие транспортного узла и опору на две базовые отрасли - лесную и рыбную. Причем в случае государственной поддержки акцент необходимо делать либо на первое, либо на второе, но не одновременно на обе, как считают некоторые. Затронуты на заседании были и вопросы, касающиеся уровня муниципального управления, подготовки кадров муниципальных служащих. Проблемой современной России в целом и Приморского края в частности является слабый уровень подготовки муниципальных служащих. Это создает опасность непрофессионального распоряжения бюджетными средствами.

В заключение "круглого стола" Василий Усольцев привел цитату Президента Владимира ПУТИНА о том, что Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Как известно, они сосредоточены в Азии. Приморье находится к ним ближе других российских территорий и логично должно стать центром экономического развития. "Перспектива в этом отношении абсолютно позитивная, другое дело, что ждать ее реализации хотелось бы недолго", - подчеркнул президент ЦСКП-ДВ.