Проголосуй сегодня!

Сегодня вы еще успеете отдать свой голос за полюбившиеся кафе, ресторан, ночной клуб или гостиницу и повлиять на выбор победителей, награды которым будут вручены 8 февраля на торжественной церемонии в большом конференц-зале Администрации Приморского края.

Интернет-голосование - первый этап отбора претендентов на победу. Из 425 дальневосточных заведений, участвующих в голосовании, во второй тур пройдут лишь тройки лидеров по каждой из номинаций. Это чуть более 60 заведений Дальнего Востока. Уже сейчас известно, что жители региона отдали в поддержку своих любимых ресторанов, кафе, гостиниц более 47000 голосов.

Предварительные итоги народного голосования подвел президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров, директор ресторанного агентства "Анонс" Роман ИВАНИЩЕВ: Самое важное достижение - большая активность приморцев в интернет-голосовании. Теперь к работе приступает Экспертный совет премии, который уполномочен определить абсолютных победителей в номинациях. Такая двухуровневая работа - гарант объективности премии".

Как и ожидалось, самые высокие рейтинги показали номинации "Открытие года в индустрии гостеприимства" (Владивосток) и "Лучшая концепция заведения" (Владивосток), 8000 голосов зарегистрировано только в них.

Для заведений индустрии гостеприимства, открывшихся в 2007 году, само участие в премии "Дальневосточное гостеприимство" значит многое: победителям слава и почет обеспечены.

Организаторы премии - Дальневосточная Ассоциация рестораторов и отельеров и ресторанное агентство "Анонс" - не зря выделяют номинацию "Открытие года в индустрии гостеприимства 2007" в числе других. Создать заведение "с нуля", за несколько месяцев суметь "раскрутить" его и уже претендовать на награду - это смелый ход со стороны рестораторов. На него решились профессионалы индустрии гостеприимства трех городов Дальнего Востока: Хабаровска, Владивостока и Уссурийска.

Владивосток по количеству претендующих на победу прочно удерживает "пальму первенства". "Заведения открываются и в Находке, и в Южно-Сахалинске, и в других городах региона, но в приморской столице эта тенденция проявляется гораздо ярче и красочнее, - сказал Роман Иванищев. - За прошедший год во Владивостоке открылось около 40 новых заведений".

Рынок HoReCa на Дальнем Востоке сейчас достиг того уровня, при котором открыть заведение и ждать, когда туда потянутся посетители, просто-напросто невыгодно. Каждый стремится занять свою нишу, для этого придумываются "фишки" в маркетинговом продвижении, в интерьере, в меню.

К примеру, чтобы привлечь аудиторию в ресторан "Синдикат", на протяжении года, еще до открытия, в нем начал работу специалист Гильдии шеф-поваров России Андрей СИДОРОВ. Много лет проживший в Бостоне, он помог создать ту атмосферу, которая отражала бы дух Америки, и так составил меню, что стереотипы о том, что американская пища - это только гамбургеры, был разбит наголову.

Рассказывает учредитель ресторана "Синдикат" Эдуард РЯБКИН: "Публика стала гораздо изощреннее, мы постарались сделать качественный продукт для тех, кто не считает ресторан просто "едальней". В атмосферу было добавлено немного иронии, игры, ведь все взрослые, в сущности, остаются детьми. "Синдикат" - это дух Чикаго 30-х годов, Аль Капоне, автоматы, джаз. Мы попытались заявить о себе ярко, поэтому и претендуем на звание лучшего заведения в номинации "Открытие года в индустрии гостеприимства".

Напоминаем, что отдать голос за понравившиеся вам заведения индустрии гостеприимства своего города можно с помощью интернет-голосования на портале primafisha.ru.

Неизменным информационным партнером региональной премии "Дальневосточное гостеприимство" является Издательская компания "Золотой Рог" (газета для деловых кругов "Золотой Рог", региональный журнал "Дальневосточный капитал").

По сообщениям пресс-службы премии "Дальневосточное гостеприимство 2007", тел. 663-556.