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Ипотечный калькулятор Банка "ПРИМОРЬЕ"
Акционерный коммерческий банк "Приморье" разработал ипотечный калькулятор для своих клиентов. Теперь будущие обладатели новых квартир и прочей недвижимости смогут самостоятельно подсчитать, во сколько им обойдется ипотечный кредит.
Ипотечный калькулятор размещен на сайте Банка "Приморье" WWW.PRIMBANK.RU. Калькулятор поможет посетителю сайта, заинтересованному в ипотеке, самому рассчитать такие параметры кредита, как размер первоначального взноса, сумму кредита и ежемесячных платежей, процентную ставку. Для расчета кредита на квартиру на калькуляторе необходимо ввести несколько обязательных для заполнения параметров. Во-первых, это данные о приобретаемой недвижимости: где планируется приобретать квартиру на вторичном рынке или на первичном, в новострое. Во-вторых, это валюта кредита - от этого будет зависеть процентная ставка по кредиту, а также форма справки о доходах. И, в-третьих, это, конечно, совокупный доход членов семьи, сумма кредита и срок, на который будет оформлена ипотека.
Калькулятор выдает подробный отчет о величине процентной ставки, размере ежемесячных и дополнительных платежей и общей сумме выплат. В том случае, если введенные пользователем данные не удовлетворяют необходимым условиям, вместо вывода отчета о кредите пользователю будет выдано сообщение: "Ваш доход не позволяет вам воспользоваться данным кредитом. Попробуйте изменить некоторые параметры кредита: стоимость квартиры или первоначальный взнос".
Индивидуальную консультацию можно бесплатно получить в Центре кредитования населения Банка "Приморье", а также в офисах Банка во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве и Находке. Здесь же Вам помогут оформить заявку на получение ипотечного кредита. Телефон "горячей линии" Центра кредитования населения во Владивостоке: (4232) 206-155. Звоните в будни до 19.00 и в субботу до 17.00.
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