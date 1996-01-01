Профильное образование - залог успешного развития отрасли

Каждый из нас в курсе всех грандиозных планов Правительства РФ насчет Приморья. Но кто-нибудь задумывался, кто все эти планы будет воплощать в жизнь? Кто вернет России славу морской державы, лидера по добыче и переработке рыбы и прочих морских деликатесов?

Вот уже 77 лет Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет вместо пустых слов снабжает рыбную отрасль нашего государства высококлассными кадрами. По словам начальника Управления рыбного хозяйства Приморского края Игоря УЛЕЙСКОГО, выпускники Дальрыбвтуза в разное время занимали очень ответственные посты в нашем государстве. "Они и сейчас способны встать у руля не только предприятий, но и отрасли в целом", - говорит Игорь Григорьевич.

Дальрыбвтуз - вуз уникальный, и дело ведь не только в том, что вот уже 18 лет курсанты Мореходного института проходят практику на паруснике "Паллада" - практику, после которой каждый курсант становится профессионалом. Здесь отрабатываются не только практические навыки, но и воспитывается личность. Уходя в море, каждый осознает, что он не просто курсант или студент Дальрыбвтуза, он - представитель своей необъятной Родины.

2 ноября визитная карточка всей России учебное судно "Паллада" ушла в большое кругосветное плавание, посвященное 190-летию Первой российской антарктической экспедиции М.П.Лазарева и Ф.Ф.Беллинсгаузена и 50-летию начала советских исследований в Тихом океане и Антарктиде. Сейчас экспедиция уже в самом разгаре, позади остались порт Манила (Филиппины), порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея), впереди Окланд (Новая Зеландия) и завершение первого этапа в марте 2008 года на Кубе. Не так просто было попасть на "Палладу" курсантам, из огромного количества ребят были выбраны самые достойные.

Интересны сами дальрыбтузовские специальности. "Самые востребованные - это специалисты по марикультуре. Такие уникальные специальности, как "биоэкология", "водные биоресурсы", "промышленное рыболовство", есть только у нас в Дальрыбвтузе", - рассказывает Татьяна ЖУК, проректор по учебной работе ФГОУ ВПО "Дальрыбвтуз". И это чистая правда. Современная экологическая ситуация такова, что, если мы не будем пополнять морские запасы, выращивая промысловых рыб, гребешков и так далее, нам уже через несколько лет будет нечего есть, и это проблема не то что общероссийского, мирового масштаба. Эту задачу могут и уже решают выпускники Дальрыбвтуза, Института рыболовства и аквакультуры.

Так же одним из самых популярных институтов является Институт прикладной биотехнологии. Люди ели, едят и есть будут. Именно поэтому инженеры-технологи мяса, молока, рыбы, хлебопродуктов всегда будут при деле. На каждом пищевом предприятии Приморья работают выпускники этого института. На многих из них рука об руку работают бывшие студенты вуза разных поколений, и это обеспечивает преемственность и развитие всех отраслей пищевой промышленности края.

Всего в Дальрыбвтузе девять институтов и большое количество специальностей, здесь можно получить не только очное и заочное высшее образование, но и среднее. Лицей ФГОУ ВПО "Дальрыбвтуз" набирает лицеистов с пятого класса. И уже эти малыши, попадая в настоящую студенческую среду, быстро взрослеют и меняют свое отношение к учебе и жизни вообще. По словам Марины ИОВ, директора лицея, это другой уровень общения, здесь даже пятиклассники получают студенческие билеты и зачетные книжки.

Уже в лицее дети знакомятся с профессиями технологов, механиков, программистов. И уже здесь ребенок может понять, нравится ему специальность или нет, хочет он продолжать обучение или ему по нраву что-то другое.

"Профильное образование - залог успешного развития отрасли" - так назывались семинары, прошедшие на базе Дальрыбвтуза во Владивостоке и Находке. На семинаре директора институтов рассказывали учителям о том, как важно правильно ориентировать учащихся выбрать не просто профессию, а профессию, которая даст возможность карьерного роста и, что немаловажно, позволит достичь высокого уровня качества жизни.

Конкурс на проведение данного семинара выиграл продюсерский центр "Портфолио".

Досье Продюсерский центр "Портфолио" - динамично развивающееся предприятие.

Досье Основная специализация - видео-производство высокого класса. Видео-ролики, корпоративные фильмы, три популярных телепроекта: "Портфолио", "Рецепты красоты", "Доктор Джордж". Высокий профессиональный уровень сотрудников: проектных менеджеров, редакторов, операторов и монтажеров. Их знает весь город, все Приморье. Слоган "Ваше Портфолио делаем мы" знает каждый. Это результат почти двухлетнего труда центра.

Досье Специализируясь на видео-производстве, "Портфолио" не замыкается на этом. Развитие и внедрение технологий в области маркетинговых коммуникаций, разработка и проведение рекламных и различных мероприятий, семинаров и форумов - одно из самых популярных предложений центра.