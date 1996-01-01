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Уникальный фуршет для победителей и гостей
В свободную продажу поступили билеты на Торжественную церемонию вручения Премии "Дальневосточное гостеприимство 2007", которая назначена на 18.30 8 февраля. Но как сообщает Президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров, генеральный директор ресторанного агентства "Анонс" Роман ИВАНИЩЕВ, их количество ограничено - всего 100 билетов.
Региональная Премия "Дальневосточное гостеприимство", которая в этом году будет вручаться во второй раз, назовет самые лучшие заведения индустрии гостеприимства по итогам 2007 года. Тем самым она завершит цикл кулинарных проектов года ушедшего и откроет череду новых мероприятий в 2008-м. Издательская компания "Золотой Рог" по традиции выступает информационным партнером проекта.
Уже сейчас известно, что церемония вручения Премии станет одним из самых ярких событий года. На нее приглашены профессионалы ресторанного дела, составляющие элиту отрасли в Приморском крае и во всем Дальневосточном регионе. Кроме того, в числе гостей известные политики, деятели культуры и представители СМИ, многие из которых повлияют на выбор победителей.
Принять участие в столь статусном мероприятии могут не только знатоки кулинарного искусства, но и его ценители, интересующиеся богатой мировой ресторанной культурой. Оценить ее на местном уровне гости смогут посредством фуршета, блюда для которого будут приготовлены по специальным рецептам, их пока нельзя будет встретить в меню ни одного из ресторанов Владивостока.
Чтобы познакомиться с ведущими рестораторами и отельерами региона и полакомиться необыкновенными блюдами на фуршете, нужно только успеть приобрести билет, обратившись в Банкетную службу ресторанного агентства "Анонс" по телефону (4232) 707-505.
Напоминаем, что отдать голос за понравившиеся вам заведение индустрии гостеприимства своего города можно с помощью интернет-голосования на портале www.primafisha.ru.
Пресс-служба премии "Дальневосточное гостеприимство 2007", тел. (4232) 663-556.
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