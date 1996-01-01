Банк "Приморье" признан спортивным меценатом года

В Приморье подведены итоги спортивного сезона 2007 г. Победителем в номинации "Спортивный меценат года" стал Акционерный коммерческий банк "Приморье". В последних числах декабря состоялась торжественная церемония награждения лучших представителей физкультурно-спортивного движения Приморского края по итогам 2007 г.

За вклад в развитие спорта в нашем крае были награждены 50 приморцев. Самым ярким и зрелищным мероприятием года была признана Международная регата по гребле на лодках класса "Дракон", генеральным спонсором которой в августе прошедшего года выступил Банк "Приморье". Банк уже не первый раз оказывает поддержку Приморской федерации гребли: в 2004 г. первая регата на кубок Губернатора Приморского края прошла также при содействии АКБ "Приморье". В результате регулярной поддержки краевых и международных спортивных турниров в номинации "Спортивный меценат года" победил Банк "Приморье". АКБ "Приморье" постоянно принимает активное участие в организации проведения соревнований различного уровня, а также поддерживает и развивает корпоративный спорт.

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