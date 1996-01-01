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Итоги акции "Собери!" от Банка "Приморье"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционерный коммерческий банк "Приморье" подвел итоги своей новогодней акции "Собери!", стартовавшей 15 декабря.

Каждому клиенту, который воспользовался розничными услугами Банка, вручался новогодний подарок - оригинальная подставка под кружку (костер). Костеры были пяти видов, каждый вариант посвящался определенной услуге Банка "Приморье". По условиям акции "Собери!", нужно было собрать три разных вида костеров. Первым десяти предъявителям "коллекции" вручался денежный приз - 3 000 рублей.

Супруги СЕРКОВЫ оказались первыми победителями акции "Собери!" в Банке "Приморье". Открыв три вклада "Сберегательный", а также сделав денежный перевод своим родителям к Новому году, они собрали три разных вида костеров и - выиграли денежный приз! Вадим Серков уверен, что предложение Банка "Приморье" по вкладу "Сберегательный" очень выгодно, ведь уже спустя полгода можно снять все деньги, не потеряв при этом накопленные проценты. Семья Серковых планирует в новом году строительство собственного дома, и, как они сами признались, сбережение денег с помощью депозитов, открытых в Банке "Приморье", будет как нельзя кстати. Поздравляем!

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