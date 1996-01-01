Мировые звезды фитнеса соберутся во Владивостоке

21 -24 февраля фитнес-клуб "LAPIR" при поддержке администрации города Владивостока проводит третью ежегодную фитнес-конвенцию.

Лучшие инструкторы США, Испании, Италии, Франции, Японии и России представят новые фитнес-программы. Среди них - топовый мировой презентер, величайшее имя шоу- и фитнес-индустрии Тони СТОУН. Он ставил хореографию таких знаменитостей, как Britney SPEARS, Michael JACKSON, Jennifer LOPEZ, Ricky MARTIN, Cristina AGUILERA. За возможность пригласить Тони в качестве презентора ежегодно борются 45 ведущих конвенций мира. График этого мастера расписан поминутно на 3 года вперед. Тем не менее уговаривать его приехать во Владивостоке не пришлось - на конвенции "LAPIR" Тони выступает бессменным хедлайнером все три года.

Участники конвенции имеют уникальную возможность узнать о новых и модных тенденциях в фитнесе, зарядиться неиссякаемой энергией на весь год, прибрести отличную физическую форму, пообщаться со знаменитостями. Для фитнес-инструкторов Дальнего Востока это уникальная возможность повысить свой профессиональный уровень и статус, не покидая регион.

Впервые такой грандиозный форум массовой физической культуры и спорта был проведен на Дальнем Востоке в 2006 г. и собрал более 200 участников. Ярким, ослепительным и незабываемым фейерверком прошла первая конвенция, куда были включены 24 мастер-класса. Результаты конвенции явились показателем того, что оздоровительный фитнес на Дальнем Востоке успешно развивается и интерес к новинкам в этой области постоянно растет.

В 2007 г. 3-дневный марафон стал презентацией лучших достижений мирового фитнеса. Мастер-классы ведущих презентеров дополнились лекционными секциями, в программе которых рассматривались такие вопросы, как здоровье, сохранение энергии, поиск себя в собственном теле. Приводились рекомендации по составлению правильного рациона питания в зависимости от целей, образа жизни и циклической направленности тренировок.

Фитнес-конвенция 2008 г. обещает быть еще более интересной. По всем вопросам обращайтесь по тел.: (4232) 406-163, (4232) 93-01-07. icq: 415-699-876, e-mail: pr@cr-e.ru.