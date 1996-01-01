100 лифтов и эскалаторов – не предел

На протяжении 35 лет компания «Союзлифтмонтаж» является ведущей на Дальнем Востоке организацией по поставке, монтажу и техобслуживанию лифтов, эскалаторов и другого подъемно-транспортного оборудования. За эти годы сформировался устойчивый круг поставщиков, что позволяет компании предлагать полный спектр высококачественного и доступного по цене оборудования как российского, так и импортного производства.

Досье ООО «Союзлифтмонтаж» в качестве самостоятельного структурного подразделения работает в зоне Дальнего Востока с апреля 1973 года. В 2005 г.по решению совета директоров группа компаний ДООО "Союзлифтмонтаж" была объединена в единую компанию ООО "Союзлифт-монтаж".

Сегодня руководство компании направляет свою деятельность на поддержание высочайшего качества продукции и услуг в совокупности с максимально полным удовлетворением запросов заказчиков и тщательной проработкой каждого проекта. Так, совсем недавно ООО «Союзлифтмонтаж», первое в г. Владивостоке, успешно прошло сертификацию по системе добровольной сертификации "Русьэкспертлифт", тем самым подтвердив статус надёжного партнёра.

При сертификации подтверждается соответствие выполняемых работ или предоставляемых услуг утвержденным и согласованным технологиям. Данный стандарт устанавливает требования СДС "Русьэкспертлифт" к лифтовым организациям в части структуры компании, технической оснащенности, наличия квалифицированного персонала, действия системы управления промышленной безопасностью и системы качества, обеспечивающих нормальное функционирование организации.

Неудивительно, что "Союзлифтмонтаж" успешно прошел данную сертификацию, т.к. костяк производственного коллектива компании составляют люди, проработавшие на предприятии не один десяток лет. В компании действует отработанная система подготовки и повышения квалификации кадров, что дает возможность соединить энергию молодых с опытом кадровых специалистов, прошедших стажировку непосредственно на заводах-изготовителях оборудования.

Ещё на стадии проектирования ООО "Союзлифтмонтаж" оказывает техническую помощь заказчику, консультирует по маркам, типоразмерам, характеристикам и назначению того или иного оборудования, производит расчёт пассажиропотока. Мы осуществляем поставку, производим монтаж и наладку подъёмно-транспортного оборудования с последующим техническим обслуживанием и предоставлением необходимых запчастей в ходе эксплуатации.

Статус компании "Союзлифтмонтаж" как надёжного партнёра подтверждают объемы поступающих заказов и эффективная работа компании в целом. Так, за 2007 год на территории всего Дальнего Востока как в жилых, так и в административных зданиях было смонтировано более 100 единиц подъёмно-транспортного оборудования.

Департаментом производства освоен монтаж лифтов нового поколения – без машинного помещения. У данной конструкции лифтов имеется целый ряд преимуществ. Помимо увеличения полезной площади здания за счёт отсутствия машинного помещения, лифты без машинного помещения серии GR1 просты в техническом обслуживании, обладают меньшим уровнем шума, большей надёжностью и уровнем комфорта. Также впервые на Дальнем Востоке во Владивостоке и Артёме готовятся к монтажу абсолютно новые транспортные механизмы - траволаторы, призванные обеспечить более комфортное и быстрое перемещение посетителей общественных зданий.

На техническом обслуживании департамента сервиса компании находится 944 лифта, расположенных во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Фокино, Кавалерово, Дальнереченске, Дальнегорске и других населенных пунктах. Эта техника принадлежит 248 владельцам, среди которых администрации Приморского края и г. Владивостока, городские больницы, ТСЖ, ЖСК, банки, гостиницы, торговые центры, административные и общественные здания и т.д.

В 2007 году департамент сервиса внедрил в лифтовое хозяйство автоматизированную систему контроля и управления лифтами. Она обеспечивает контроль состояния каждого лифта.

Одиночные диспетчерские пульты объединены в единую систему с центральным диспетчерским пультом, что позволяет контролировать любой из промежуточных объектов. В ее работе были применены многофункциональные диспетчерские комплексы с использованием различных видов связи, таких как Интернет, связь с использованием выделенных телефонных линий, радиомодемов и связь GSM.

Совместная работа главного диспетчерского пульта, созданного на базе ООО "Союзлифтмонтаж", и аварийной службы компании "Союзлифтмонтаж" позволяет практически мгновенно производить аварийные остановки лифтов, эвакуацию пассажиров, а также оперативно устранять возникшие неисправности. Немаловажным достоинством централизованной диспетчеризации также является создание банка данных о работе каждого конкретного лифта. В базе данных, наряду с отчётами о его функционировании, времени и причинах простоя, фиксируется время ревизионных работ механика, а также хранятся записи переговоров диспетчера и пассажиров.

В целом 2007 год для компании "Союзлифтмонтаж" был отмечен рядом важных событий. Это и получение сертификата по системе добровольной сертификации "Русьэкспертлифт" в ИЦ "Колис", и приобретение стендов по ремонту контроллеров различных станций управлений. "Союзлифтмонтаж" выиграл тендер на создание сервисного центра по ремонту блоков и системы "ОБЬ" на территории Дальнего Востока. Специалистами компании была разработана проектная документация по замене лифтов в старых зданиях, разработана и применена конструкторская документация по использованию телескопических ригелей.

В строительном комплексе поставка, монтаж и обслуживание лифтов - это дело особых специалистов. Только они могут взять на себя всю ответственность за надежность устанавливаемого лифта, качественный монтаж, запуск лифта в эксплуатацию, а также, что немаловажно, его дальнейшее обслуживание. Именно поэтому для компании "Союзлифтмонтаж" столь важны традиции качества, так как от качества нашей работы напрямую зависит безопасность людей.

В Новом году компания "Союзлифтмонтаж" желает своим постоянным и новым партнерам творческих успехов, удачи во всех делах и начинаниях, жизненного благополучия и счастья!

Пусть он принесет радость, стабильность и прибыль, наполнит жизнь интересными событиями!

Нам всегда приятно сотрудничать с вами, и мы надеемся, что в 2008 году наша совместная деятельность будет столь же успешна!

ООО "Союзлифтмонтаж" 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 20а Тел./факс: (4232) 32-77-60, г. Находка (4236) 64-76-87 г. Хабаровск (4212) 38-17-82 г. Уссурийск 8-904-627-0345