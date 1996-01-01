Шиповка от Nokian - уверенность завтрашнего дня

Зима медленно, но верно стремилась к своему экватору, а во Владивостоке и Приморском крае снегом и не пахло. Будучи абсолютно равнодушен к лыжным и прочим горным развлечениям, я, надо признать, ждал снега как никогда.

Еще бы, когда на балконе уже второй месяц покрывались пылью 4 новеньких шипованных колеса Nokian Hakkapeliitta 5. Но, как известно, когда чего-то очень хочется, ждать приходится долго.

Наверное, потому, что снега желали очень многие (в частности, мои знакомые, у которых новогодние путевки на лыжные арсеньевские базы не просто горели, а уже полыхали), в минувшее воскресенье природа окропила приморскую землю беленьким...

Оставим константу - постоянную неготовность наших водителей к природным катаклизмам, что и подтвердили аварийные сводки с их двумя сотнями ДТП и длиннющими очередями на СТО и шиномонтажках. В принципе, с той резиной, что у меня стояла, можно было без труда пережить любой снегопад, но хотелось новых ощущений и подтверждений слов одного знакомого, что, мол, с "Пятеркой" от Nokian "ты будешь королем дороги".

Начал я, как, наверное, и большинство автолюбителей, с выбора своей шиномонтажной мастерской. Мне было проще, поскольку таковая имелась недалеко от дома и ребята там были знакомы с Hakkapeliitta не понаслышке. Замена резины, как уже многие догадались, выпала именно на день снегопада. После длительного ожидания наступила моя очередь. Честно признаюсь, как у мастеров, так и у автолюбителей, томившихся в очереди, один только вид новенькой финской резины вызвал нескрываемый восторг.

Правда, сами мастеровые были сдержанны в оценках. Как сказал Василий Николаевич, старший смены, "резина прекрасная, но боковина у нее тонковата. Так что, будь внимателен на трамвайных и прочих некомфортных путях". Но это детали, наш редакционный водитель установил аналогичные "колеса" и уже месяц как бороздит Владивосток и окрестности и никаких проблем не испытывает.

Скорость, с которой была установлена новая резина, еще раз подтвердила правильность выбранной шиномонтажки, и тест, можно сказать, начался прямо от ее ворот. Подъем от старого трамвайного парка к кольцу Первой Речки к вечеру был уже изрядно накатан. К слову, ваш покорный слуга был очевидцем нескольких столкновений, что только усиливало желание поскорее газануть по ледку. И вот он - счастливый и трепетный момент новизны. Машина, а это, надо сказать, была переднеприводная Toyota Vista, с места в карьер вгрызлась в снег и лед подъема. Небольшая пробуксовка - и ты в "колее". Уверенно разгоняешься и... тут же упираешься в гальмующий грузовичок, который, выйдя из поворота с ул. Хабаровской в сторону кольца, встал как вкопанный.

Пришлось начинать все сначала и ждать, пока встречные, видя такую картину, не уступят место для объезда скользящего препятствия. Долго ждать не пришлось, и вот я уже на Океанском проспекте, а с ним и первое неудобство от новой резины. Проспект почистили до асфальта, и шипы на нем, как бы помягче выразиться, не дают комфорта. Ощущение такое, как будто находишься в вагоне метро - тот же гул. Но что такое какой-то звуковой фон по сравнению с нечищенными внутриквартальными дорогами и снежными развалами по обочинам центральных дорог. На Партизанском проспекте, от рынка до заправки, снег убрали, а про песок забыли, что для полноприводной Subaru Legacy и ее водителя оказалось неразрешимой задачей. Тонкий слой снега, оставленный уборщиками, превратился в тонкий слой отполированного льда.

Для "Пятерки" это было незначительным препятствием. Пятой точкой можно было ощущать, как шипы буквально вгрызались в лед, вытаскивая "Висту" из довольно проблемного подъема!

На этом воскресный тест закончился, но вот в понедельник, когда тысячи машин вышли на дороги города, закатали "под лед" тот снег, что не успели убрать городские службы, для шиповки было самое раздолье.

Жителям Владивостока, да и многим гостям краевой столицы прекрасно известны подъемы у Покровского парка в сторону ул. Башидзе, с Комсомольской на Хабаровскую, с Семеновской и Суханова на Фуникулер.

Подъем с Партизанского проспекта на Нерчинскую был финальным тестом и своеобразным экзаменом на качество, подтвердивший обоснованность хвалебных отзывов на Nokian Hakkapeliitta 5. Забуксовав лишь однажды, напортив ворот СИЗО, машина, на низких оборотах, заползла, казалось бы, на не берущийся подъем.

В заключение хотелось бы сказать, что предпочтения и выбор у каждого свой. Здесь много всяких факторов, как зависящих от нас, так и не очень. Конечно, хорошая зимняя резина, будь-то "Нокиан", "Близзак" или "Матадор", далеко не панацея от снега и льда, который, по прогнозам синоптиков, еще будет в уходящем году, а в начале года, что традиционно, нас просто завалит.

Новая высококлассная резина - это прежде всего уверенность в завтрашнем дне, если хотите. У меня она, уверенность, выросла с Nokian Hakkapeliitta 5.