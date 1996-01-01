Лесопромышленники ищут выход из тупика

ОАО "Ольгалес" - один из крупнейших лесоперевальщиков на севере края - входит в первую тройку лесоперевальщиков Северного Приморья. Объем грузооборота - более 200 тыс. кубов круглого леса за год. Сегодня ситуация на предприятии, как и во всей лесной отрасли края, серьезно осложняется из-за роста таможенных пошлин на экспорт кругляка. Правительство пытается стимулировать лесопромышленников переключаться с экспорта кругляка на лесопиление и экспорт пиломатериала, но сделать это в короткие сроки очень непросто. Ситуацию комментирует новый генеральный директор ОАО "Ольгалес" Игорь НАЛИУХИН:

- За 11 месяцев 2007 года мы отгрузили 221 тыс. кубов круглого леса на экспорт. Для сравнения: за весь прошлый год было 220 тыс. кубов. Всего за 2007 г. ожидается результат в 230 тыс. кубометров. Но основные объемы отгрузки были в первом полугодии 2007 г., так как многие лесопромышленники старались отправить лес до повышения таможенных пошлин на экспорт кругляка. Первое повышение таможенных платежей произошло 1 июля и составило 20% от таможенной стоимости товара (но не менее 10 евро за кубометр). Во втором полугодии 2007 г. наблюдался спад поставок круглого леса на 16% сравнительно с 2006 г, и это не предел. Прогнозируемый спад поставок круглого леса в 2008 г. составит как минимум 50%. Между тем железной дороги на северах нет, переориентироваться на альтернативные грузопотоки мы не можем. Сырьевая база в Ольгинском района одна - круглый лес. Поэтому целиком и полностью мы зависим от поставщиков леса и от роста таможенных пошлин на экспорт круглого леса: чем они выше, тем хуже для экспортеров древесины и для нас, как грузопереработчиков.

За 11 месяцев мы отгрузили также 7 тыс. куб. м пиломатериала, произведенного "Приморсклеспром- Донг-Сан" - совместным российско-южнокорейским предприятием, работающим на территории "Ольгалеса" (в 2006 г. - около 4 тыс. куб.м). Это незначительные объемы. Импортируемых иномарок отгружено за год на сумму около 5 млн руб. Это в три с лишним раза меньше, чем в прошлом году, когда мы перевалили их на сумму 18 млн руб. У грузоотправителей были свои проблемы с таможней. Кроме того, им удобнее стало работать через порт в Рудной Пристани (Дальнегорский городской округ). За 11 месяцев мы получили 7 млн руб. прибыли. За прошлый год было больше. Потому что упал объем перевалки иномарок, а ставки за перевалку кругляка (раскатку, приемку, сортировку) в прошлом году были выше. В этом году грузоотправители круглого леса часть оказываемых ранее нами услуг по перевалке взяли на себя.

Досье "Ольгалес" осуществляет стивидорскую деятельность по перевалке грузов. Главный акционер ОАО "Ольгалес" - ОАО "Приморсклеспром", у него 50% плюс одна акция. Уставныой капитал "Ольгалеса" - 4,4 тыс. руб. Стоимость основных фондов - 45,5 млн руб. Предприятия "Приморсклеспрома" обеспечивают 50% объемов поставок круглого леса - это "Чугуевский ЛПХ", "Кавалеровский ЛПХ", дальнегорское ООО "Таежное". 50% дают сторонние организации - "Леском", "Форестстар", "Грос". Кроме лесоперевалки, "Ольгалес" предоставляет услуги склада временного хранения (СВХ), через него проходят импортируемые подержанные иномарки. Доля экспорта пиломатериала незначительная. Поставщик и производитель пиломатериала - СП "Приморсклеспром - Донг Сан", выпускающее брусок таруки для домостроения. Завод запущен в 2005 г. На нем заняты 54 человека. Вся продукция СП идет лесоперерабатывающей компании "Донг Сан" в Южную Корею. Корейцы заинтересованы увеличить поставки. Но пока завод загружен на 60% от мощности: оборудование бэушное, часты поломки, не хватает технически подготовленного персонала. Средняя зарплата в "Ольгалесе" в прошлом году составляла 10,3 тыс. руб., в этом году - 11,2 тыс. руб. (за год она выросла на 8%).

- Сколько человек сегодня работает на предприятии?

- В прошлом году в "Ольгалесе" было занято 218 человек, а на первое января 2008 г. останется 135 человек. За год было проведено четыре сокращения персонала. Чем объяснить масштабные сокращения? Спадом поставок кругляка из-за роста таможенных пошлин. В 2008 г. портфель заказов от поставщиков леса "похудеет" минимум наполовину и составит около 110 тыс. куб. м.

- Какие инвестиционные проекты реализуете и куда планируете вкладывать инвестиции в будущем году?

- Жизнь заставляет заняться лесопилением. Правительство вынуждает лесопромышленников переходить от экспорта кругляка к лесопереработке и издало постановление об обнулении (отмене) таможенных платежей на экспорт пиломатериала с 1 июля 2007 г. Поэтому планируем в 2008 г. запустить собственный цех по переработке 30 тыс. кубов круглого леса в год и выпуску 15 тыс. кубов пиломатериала. Это немного, сравнительно с пластунскими заводами, но в два раза больше, чем выпускает СП "Приморсклеспром-Донг Сан". Проект "Ольгалеса" готов поддержать "Приморсклеспром". Вся продукция цеха - брусок таруки - пойдет на экспорт в Южную Корею, в компанию "Донг Сан". Стоимость реализации проекта - 15 млн руб. Будем брать кредит и просить помощи у "Приморсклеспрома". Мы уже делаем планировку территории, определили площадку под строительство, купили б/у японское оборудование за 4 млн руб. с помощью "Приморсклеспрома": заняли у него необходимые средства. Производство будет запущено в 4-м квартале 2008 г. На новом заводе будут трудоустроены около 50 человек. Частично трудоустроим тех, кто сегодня попал под сокращение.

- Таможенные пошлины на экспорт кругляка растут и будут расти?

- Да, это негативно сказывается на лесной отрасли края. В этом году с 1 июля таможенные пошлины на экспорт круглого леса составили 20% от таможенной стоимости древесины (не менее 10 евро за кубометр), с апреля 2008 г. таможенные пошлины составят 25% от таможенной стоимости товара (не менее 15 евро за кубометр), с 1 января 2009 г. - 80%. То есть с 2009 г. лесоэкпортерам будет работать вообще невыгодно. Поэтому и ставим задачу по строительству собственного цеха по производству пиломатериала.

Досье Игрою Налиухину - 46 лет, выходец из Владивостока. Окончил строительный факультет ДВПИ. С 1991-го по 2005 г.г. работал гендиректором компании ЗАО "Владпром" (одно из подразделений "Приморсклеспрома") - специализировалось на перевалке круглого леса. Потом - в ООО "Рыблеспром" - небольшое владивостокское предприятие по приемке, заморозке и переработке рыбопродукции. С апреля 2007 г. по решению собрания акционеров "Ольгалеса" назначен гендиректором "Ольгалеса".

- В каком состоянии досталось вам предприятие?

- В хорошем. Вся его проблема в отсутствии альтернативы грузовой базы. "Ольгалес" - развитое предприятие с нормальной грузовой базой, работающее с большими объемами. Ольга - симпатичный поселок, здесь прекрасная природа. Я не разочарован и считаю, что, несмотря на все трудности, у "Ольгалеса" есть перспективы.