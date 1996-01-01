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Нотариат и Росрегистрация: взаимодействие и сотрудничество
Происходящие в нашем обществе изменения социально-экономических отношений, утверждение института частной собственности - концептуально изменили роль нотариата, одного из древнейших правоприменительных юридических институтов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий.
Серьезную роль по выработке единого подхода всех государственных органов и ведомств в понимании законодательства о нотариате выполняет Координационный совет при Управлении федеральной регистрационной службы по Приморскому краю. Он не только контролирует исполнение законодательства о нотариате, но и существенно помогает руководству нотариальной палаты, самим нотариусам.
В Приморье в целях укрепления делового сотрудничества с нотариальным сообществом в начале этого года было заключено соглашение о взаимодействии Управления федеральной регистрационной службы по Приморскому краю с Приморской краевой нотариальной палатой по вопросам нотариата, регламентирующее формы и методы работы в области совместной компетенции. А уже в октябре состоялась вторая по счету коллегия Координационного совета при Управлении федеральной регистрационной службы по Приморскому краю по проблемам нотариата, на котором кроме представителей Росрегистрации и нотариальной палаты присутствовали представители других служб и организаций, взаимодействующих с нотариусами.
О работе приморских нотариусов, их проблемах, выработке различных программ по повышению квалификации нотариусов и их деловой репутации, решении других вопросов и проблем в своем докладе на коллегии рассказал президент Приморской краевой нотариальной палаты Виктор ПРИЩЕПА. Также было заслушано выступление начальника отдела по контролю в сфере адвокатуры и нотариата Росрегистрации Елены ПОГОРЕЛОВОЙ. Она сообщила о постоянно проводимых проверках профессиональной деятельности и делопроизводства нотариусов, которые ежеквартально обобщаются и направляются в Приморскую краевую нотариальную палату для принятия соответствующих мер.
Как было отмечено, в целом результаты проверок свидетельствуют об улучшении качества нотариальных услуг, предоставляемых населению.
О деятельности Приморской краевой нотариальной палаты в 2007 г. и задачах на 2008 г. шла речь и на собрании нотариусов Приморского края, которое состоялось в ноябре. В работе собрания принял участие руководитель Управления федеральной регистрационной службы по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ, который подвел итоги проводимой Управлением работы по контролю за нотариатом.
Наряду с успехами нотариусов руководитель Росрегистрации отметил, что есть и проблемы. Одной из них для сегодняшнего нотариата остается проблема несовершенства законодательства. Так, одним из недавних примеров является закон о так называемой "дачной амнистии". Указанный закон предоставил право гражданам передавать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество через нотариуса. Однако, до настоящего времени сам механизм этой передачи не определен. В связи с этим руководство Управления уже рассматривает варианты решения этой проблемы.
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