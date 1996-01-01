На грани банкротства

Накануне новогодних праздников обычно о делах уже не думается. Но для работников Находкинского судоремонтного завода, которые много месяцев находятся в состоянии "ни работы, ни денег", предстоящий Новый год будет невеселым праздником.

Пустые цеха, разгромленные производственные участки, угрюмые рабочие на "вечных перекурах" - вот сегодняшние реалии бывшего лидера приморского судоремонта.

Впрочем, досужий наблюдатель не сможет увидеть эту безрадостную картину, так как вход на территорию завода по распоряжению гендиректора завода Андрея ЧИЖА усиленно охраняется. Доступ на сайт завода перекрыт вирусом-"трояном", который скачивает информацию с сайтов любопытствующих. Видимо, руководству завода есть, что скрывать: несмотря на заверения гендиректора о том, что "все в порядке", в прессе то и дело мелькают сведения об украденных акциях НСРЗ, судебных разбирательствах и даже штурме заводоуправления СОБРом. Прояснение ситуации и разговоры с работниками позволили установить реальную картину происходящего на заводе.

Когда-то Находкинский СРЗ с полным основанием считался флагманом российского судоремонта. Здесь ремонтировали и гражданские, и военные суда, и даже участвовали в уникальном для России строительстве опор для нефтяной платформы проекта "Сахалина-2".

Досье ОАО "Находкинский судоремонтный завод" - одно из крупнейших предприятий на Дальнем Востоке России. Завод начал свою деятельность в 1951 г. Производственные мощности и 50-летний опыт позволяют решать любые задачи по ремонту судов. Благодаря глубоководным пирсам длиной 210 и 170 м завод способен принимать суда с максимальной осадкой до 9 метров. Плав-доки позволяют проводить докование 120 судов в год. На Находкинском судоремонтном заводе работают 2 100 квалифицированных рабочих, включая сварщиков, технических рабочих и инженеров.

Александр КОНДРАТЕНКО, бывший технический директор НСРЗ:

- Я работал на заводе с 1977 г., с 1996 г. был его техническим директором. В проекте строительства опор для нефтяной платформы "Сахалина-2" участвовало много предприятий, а наш завод отвечал за всю технологическую "начинку" этих опор. Я был техническим руководителем строительства. Мы хорошо поработали и удивили своим качеством и сроками даже норвежцев, которые строят платформы уже много лет, что говорит о высочайшей квалификации рабочих и инженеров завода. Вообще, наш завод способен реализовывать многие масштабные проекты, и не только в судоремонте. В том числе и моими усилиями, несколько лет назад мы получили международный сертификат стандарта качества ISO-9000. Прорабатывались возможности нашего участия в строительстве нефтяного терминала ВСТО и в возведении мостов во Владивостоке. Мы были готовы и к международным проектам: например, Вьетнам предлагал нам построить им завод по судоремонту и строительству буровых платформ. Мы уже готовились к тому, чтобы целиком, своими силами построить нефтяную платформу. Это был бы грандиозный проект, который стоит от 300 миллионов до миллиарда долларов. Это - огромные деньги и для завода, и для города. То есть перспективы у нашего предприятия огромные.

Но сегодня все блестящие проекты отошли в область фантазий. Причина, по словам сотрудников завода, - в том, что руководство ведет предприятие к банкротству. За последнее время несколько ключевых цехов завода - деревоцех, трубопроводный и механический цеха - просто опустели: дорогостоящее и уникальное оборудование списано и продано на металлолом. По остаточной цене был продан оздоровительный лагерь, продан уникальный слип для ремонта судов. Столовая завода в центре города заложена под кредит. Есть опасения, что большой док - основной актив судоремонта - руководство завода собирается продать во Вьетнам.

Не лучше дела и в экономике НСРЗ. Основные финансовые поступления от заказов администрация завода проводит через дочерние фирмы, минуя заводскую бухгалтерию, а часть денег вообще, похоже, проходит "черным налом". От "дочек" же на завод спускаются затраты. Заказов на судоремонт в последнее время у завода практически нет, и блестящие специалисты практически сидят без работы, получая в месяц по 5-6 тыс. руб. Из более чем двухтысячного коллектива сегодня осталось меньше тысячи. При этом многих работников, недовольных распродажей имущества и царящими порядками, администрация уволила под разными предлогами. Некоторым из них удалось восстановиться по суду.

Александр КОСНИЦКИЙ, заместитель руководителя подразделения по ремонту судовой автоматики:

- У нас появилась возможность создать совместное предприятие с петербургской компанией "Камминз" по производству компактных дизель-электрических станций для Курил. Чистая прибыль заводу с каждой такой станции - 400 тыс. руб. Мы могли бы ещё и устанавливать дополнительные двигатели на пароходы, модернизировать и получать хорошие деньги. Я предложил руководству создать такую структуру. Но гендиректора Чижа это не устраивало, так как эти финансы проходили бы отдельно от завода и ими сложно было бы манипулировать. Хотя мы получили бы от питерцев новые технологии, которые позволяли бы с наименьшими затратами и в короткие сроки выполнять заказы по всему Дальнему Востоку. Мне заявили, что это якобы невыгодно для завода, и уволили, но я восстановился по суду. При этом администрация угрожала вчинить иск за якобы взятые в подотчет и невозвращенные деньги.

Понятно, что подобная разрушительная деятельность гендиректора А.Чижа не устраивала владельцев завода, которые решили на годовом собрании акционеров сменить руководство. Но Чиж и его приближенные фактически захватили завод, сначала не допустив держателей контрольного пакета - ООО "Дружба" и ООО "Саско- стокс" - на годовое собрание акционеров 28 июня, в результате чего собрание было сорвано. Затем акции "Дружбы" были похищены и переоформлены на фирмы Чижа. Это позволило ему провести 23 июля повторное собрание, на котором был избран новый совет директоров - в него вошли, кроме прочих, отец и тесть А.Чижа. Перед повторным собранием был взломан кабинет главного бухгалтера завода, и из него были похищены все финансовые документы, а она была в срочном порядке уволена. Теперь ни ее, ни обманутых акционеров "охрана" А.Чижа на завод не пускает.

Александр Кондратенко:

- Я занимался своими техническими вопросами, и мне некогда было "лезть в политику". Но мне очень не нравилось то, что творилось на заводе, в том числе вокруг совета директоров. И когда руководство завода не смогло мне объяснить, почему уволили очень квалифицированного главного бухгалтера и почему взломали её дверь и вынесли документы, я сказал им, что с криминалом не работаю, и уволился на следующий день. После этого я слег в больницу. Я не знаю, что сегодня происходит на заводе, но думаю, что восстановить его можно, если, конечно, не воровать деньги, а вкладывать в развитие.

После обращения акционеров в милицию по факту хищения акций было возбуждено уголовное дело. Но чтобы получить доступ к документации завода, следствию пришлось прибегнуть к помощи спецотряда милиции, которому "охрана" А.Чижа оказала физическое сопротивление. Рядом с заводоуправлением были задержаны люди, пытавшиеся вынести бухгалтерские документы, которые в итоге были изъяты следствием. Тем не менее, пока А.Чиж остается генеральным директором, судебные иски, как известно, длятся месяцами, угроза потери завода для Находки сохраняется. И все работники НСРЗ, да и жители города, убеждены в одном: завод нужно немедленно спасать.