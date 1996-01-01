Топливо по карте - ЖК-телевизор в подарок!

ОАО "Приморнефтепродукт" продолжает внедрять прогрессивные формы продаж и расчетов. Проведенная совместно с Приморским отделением Сбербанка России в сети АЗС НК "Альянс" акция "Счастливая карта" вновь продемонстрировала, что компания нацелена сохранять лидирующие позиции на рынке за счет оптимизации процессов работы и расширения возможностей клиентов, в том числе и путем предоставления дополнительных услуг.

Досье В структуру ОАО "Приморнефтепродукт" входит 113 АЗС и 2 нефтеналивных терминала. Компания представлена на всей территории Приморья и является одним из ведущих операторов топливного рынка Приморья, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в краевой бюджет.

Суть акции "Счастливая карта", которая проходила на АЗС НК "Альянс" с 19 ноября по 15 декабря, состояла в следующем: все клиенты, оплатившие покупку топлива кредитными картами VISA и MasterCard любого банка или карточкой Сберкат СБ, получали возможность выиграть один из призов: DVD, кофе-машину или ЖК-телевизор. Торжественное подведение итогов акции прошло 21 декабря в конференц-зале ОАО "Приморнефтепродукт".

"В рамках сотрудничества с ОАО "Приморнефтепродукт" на АЗС "НК-Альянс" мы сначала установили свои банкоматы, а потом и терминалы для приема оплаты по банковским картам, - рассказывает начальник отдела банковских карт Приморского отделения Сбербанка России Светлана КАЛИНИНА. - Сначала число автолюбителей, которые пользовались услугами терминалов, было небольшим, но к моменту окончания акции выросло в 5 (!) раз, что очень нас порадовало. Проанализировав полученные данные, мы вместе с представителями ОАО "Приморнефтепродукт" определили победителей, среди которых, кстати, оказались не только клиенты Сбербанка, но и держатели карт других банков".

Каковы же итоги акции? Финалистами стали жители Владивостока. 3-е место занял Вячеслав МАКАРОВ. Ему достался DVD-плейер. 2-го места и фирменной кофе-машины был удостоен Владимир КРАВЦОВ. А победителем стал Дмитрий ЛОБЗАЕВ - держатель банковской карты Сбербанка России. Именно он получил в подарок главный приз - жидкокристаллический телевизор Toshiba.

"Я заправляюсь на заправках НК "Альянс" уже очень давно и намерен делать это и дальше, - говорит серебряный призер акции Владимир Кравцов. - Меня полностью устраивает качество топлива, благодаря которому три моих автомобиля легко заводятся в любой мороз. Это касается и 98-го бензина, которым я заправляю свой "Субару", и дизельного топлива, на котором ездят мои грузовики. К тому же, насколько мне известно, только на заправках НК "Альянс" установлены терминалы для расчета банковскими картами, что очень удобно для клиентов".

"Если к моменту начала акции всего несколько десятков клиентов расплачивались картами, то сегодня их количество превышает 500 человек, - делится итогами "Счастливой карты" начальник отдела маркетинга ОАО "Приморнефтеродукт" Денис БЫКОВ. - Банковские терминалы установлены на 32 АЗС компании. 80% АЗС, на которых заправлялись участники акции, расположены во Владивостоке: лидерами среди них стали автозаправочная станция №103 в районе Моргородка (кстати, двое из победителей покупали топливо именно на ней), №4 на Эгершельде, №2 на Чуркине (в районе ост "Чайка"). В то же время хорошие результаты показали и несколько краевых АЗС, в частности, расположенная в поселке Зарубино. Это лишний раз подтверждает правильность нашей установки на развитие: будущее - не за ценником на стелле, а за сервисом на АЗС".

Этому принципу подчинены и все остальные шаги, которые совершает компания, идя навстречу клиентам. В скором времени, например, на заправочных станциях НК "Альянс" появятся "островки самообслуживания", оснащенные новейшим оборудованием, где можно будет самостоятельно пропылесосить салон автомобиля, выбить коврики, подкачать шины и т.д.

Дело в том, что розничная торговля является для ОАО "Приморнефтепродукт" приоритетной. Компания располагает самой разветвленной и технически мощной сетью автозаправочных станций в регионе. В прошлом году через сеть АЗС предприятия было продано более 197 тыс. тонн нефтепродуктов, что составило 32% в общей структуре продаж. При этом компания не ограничивается реконструкцией старых и открытием новых АЗС, а находит все новые и новые резервы для того, чтобы сохранять позицию одного из лидеров рынка, выигрывая не за счет сомнительного демпинга, а за счет внедрения прогрессивных методов и форм продаж, а также расширения спектра дополнительных услуг.

Кстати, "Счастливая карта" - далеко не первая акция, посредством которой компания благодарит своих клиентов за лояльность. Только в этом году приморцы приняли участие в четырех краевых конкурсах "Приморнефтепродукта" и нескольких локальных, которые проходили на отдельных АЗС НК "Альянс". Совсем недавно, например, закончилась акция на АЗС-10 в районе 14-го километра: каждый покупатель, заправивший 20 и более литров, получил подарок.

Новый год обещает стать не менее урожайным на приятные сюрпризы для клиентов компании. Следите за рекламой на АЗС НК "Альянс"!