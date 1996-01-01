Развитие на опережение

Производство колбасной продукции развивается в Приморье очень динамично. По данным отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Администрации Приморского края, только в прошлом году в Приморье было изготовлено около 40 тыс. тонн колбасы и мясных деликатесов, что, кстати, составило большую часть всего дальневосточного производства. В 2004 г. этот показатель составлял менее 18 тыс. тонн.

Рынок растет

Динамика роста этой отрасли в крае отвечает ситуации по России в целом. По сообщению ИА "Альянс Медиа", результаты исследования рынка мясных изделий, проведенного в ноябре маркетинговым агентством DISCOVERY Research Group, показали, что он обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом, делая отрасль инвестиционно привлекательной. Суммарный объем рынка мясопродуктов в первом полугодии 2007 г. составил 3,2 млн тонн, что на 9,1% превышает показатель за аналогичный период 2006 г. Согласно прогнозам, темпы прироста рынка к 2010 г. увеличатся на 3,7-4,8%, а его объем в натуральном выражении достигнет 3,84 млн тонн.

Кроме того, специалисты DISCOVERY Research Group уверены, что в связи с ростом доходов населения ожидается смещение предпочтений потребителей в сторону более дорогих мясопродуктов: популярность набирают "премиальные" колбасы и деликатесы с оригинальными добавками и специями. Что, кстати, уже отчетливо прослеживается на приморском рынке.

Предупреждая спрос

Основатель SONY Акио МОРИТА как-то сказал: "Мы не спрашиваем клиентов о том, что они хотят. Они не знают. Вместо этого мы задумываемся о том, что им будет нужно, и делаем все, чтобы быть на месте и готовыми". Судя по всему, руководство компании "Ратимир" - одного из лидеров приморского рынка мясопродуктов - полностью разделяет эту точку зрения. Предчувствуя появление новых потребительских предпочтений, компания стала активно осваивать новую нишу - производство "премиальной" мясопродукции. Поэтому в начале осени на прилавках приморских магазинов появились колбасы и деликатесы под торговыми марками "Дымов" и "Дымов. Высокая кухня", изготовленные на производственных мощностях предприятия "Ратимир".

Необходимо отметить, что торговая марка "Ратимир" давно уже превратилась в бренд, олицетворяющий отменное качество мясного продукта, что неоднократно подтверждалось на выставках и конкурсах разного уровня: "100 лучших товаров России", "Торговая марка года" и т.д. Более того, высокие стандарты производства засвидетельствованы экспертизой Всероссийского научно-исследовательского института сертификации Госстандарта России - в 2007 г. компания получила сертификат соответствия международной системы на основе принципов ХАССП. Неудивительно, что потребительская лояльность к продукции марки не ограничивается рамками Приморья: колбасы, копчености и полуфабрикаты со знакомым логотипом на упаковке давно завоевали популярность не только у ближайших соседей - хабаровчан, но также на Сахалине, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях.

Впрочем, несмотря на то что большая часть из 200 наименований продукции марки выпускается по оригинальным разработкам технологов компании "Ратимир", которые потребитель принимает всегда "на ура", "премиальные" линейки было решено выпускать под торговой маркой "Дымов".

Выбор бренда

"Осваивать новую нишу можно было двумя способами - выпуская новую продукцию под собственным именем или продвигать уже известный достойный бренд, - говорит маркетолог-аналитик компании "Ратимир" Кирилл АВДЕЕВ. - Почему взялись за продвижение московского бренда вместо того, чтобы разработать собственный "премиальный "продукт? Потому что после тщательного анализа пришли к выводу, что лучше сделать сложно. А если и удастся, то это будет очень похоже на то, что выпускает "Дымов". Поэтому было решено не тратить время и средства на "изобретение велосипеда", а наладить взаимовыгодное сотрудничество, ведь мы придерживаемся одних и тех же приоритетов и регулярно обмениваемся опытом. А возможности завода "Ратимир" - как производственные, так и кадровые - позволяют соблюсти все требования к качеству продукта под торговой маркой "Дымов".

"Нобиле", "Шварцвальд", "Орегано", "Тоскана" - несмотря на то что с момента появления этих и других колбас ТМ "Дымов" на приморском рынке прошло не так много времени, они мгновенно завоевали симпатию потребителей, способных по достоинству оценить совершенство вкуса, высочайшее качество продукта и оригинальность решений, чем, собственно, и отличаются продукты "премиум"-класса от прочих.

"Несмотря на сложнейшие задачи, которые нам довелось решать в уходящем году, мы прожили его, как настоящая команда, в том числе и в части реализации такого амбициозного проекта, как выпуск продукции под торговыми марками "Дымов" и "Дымов. Высокая кухня", - резюмирует генеральный директор компании "Ратимир" Андрей ШЕВЕЛЕВ. - Потребительская реакция на новые линейки колбас и деликатесов подтверждает правильность нашего выбора. Поэтому мы обязательно продолжим запуск новых, не менее масштабных проектов, будем продолжать развиваться - у рынка мясопереработки еще очень большой потенциал. В этом смысле "Ратимир" - динамичная компания. Тем более что все, что мы делаем, каждый наш шаг, определяется желанием потребителя. Оно для нас - самый главный закон".