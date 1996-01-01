Владивостокский бутощебеночный завод: в Новый год - с новыми достижениями!

Быть лидером на рынке производства строительного сырья непросто. Выпускать на протяжении полвека высококачественную продукцию - еще сложнее. Однако вот уже 47 лет Владивостокский бутощебеночный завод (ВБЩЗ) успешно работает на благо города, почти на 100% удовлетворяя нужды Владивостока и Приморского края в высококачественном щебне и бетоне.

Трудно ли быть всегда "номером один" по объемам производимой продукции, не снижая при этом планку качества? Какие новые виды производства будут открыты в составе завода в 2008 г.? И как готовится ВБЩЗ к грядущему форуму АТЭС - об этом и о многом другом ДДГ "ЗР" рассказал технический директор Владивостокского бутощебеночного завода Василий ИВАНОВ.

Досье Василий Иванович Иванов - один из опытнейших сотрудников предприятия. Начал свою карьеру с 1974 г. со стажировки на горных работах. С 1995 г. поступил на работу в ВБЩЗ в должности начальника горного цеха. С 2002 г. занимает пост технического директора компании.

- В наступающем году ВБЩЗ исполняется 48 лет. Эта действительно серьезная цифра говорит о том, что мы были нужны городу все эти годы и необходимы ему сейчас. Ведь именно на нашем заводе выпускается большая часть щебня для нужд Владивостока и Приморья. Из продукции ВБЩЗ сделан почти весь город: из нашего щебня делаются дороги, причальные стенки, возводятся жилые дома. Почти на каждой улице и в каждом здании и сооружении мы можем увидеть частицу нашего труда. Кроме того, наш щебень используется не только для нужд города, но и рассылается далеко за пределы края. Мы отправляли щебень на Сахалин и Камчатку, и в порт Восточный, где он был использован для строительства нефтяных платформ "Луна-1" и "Луна-2". Перед тем как сдать нефтяные вышки в эксплуатацию, финская строительная компания провела независимое исследование свойств нашего щебня. Выяснилось, что он соответствует всем высоким стандартам качества, принятым за рубежом. А это значит, что мы выпускаем не просто продукцию, а особо качественный строительный материал.

Так что секрет долголетия нашего завода прост: высококачественная продукция и ориентирование на интересы клиента.

- В минувшем году ВБЩЗ выпустил 484 тыс. тонн щебня, а это довольно неплохой показатель. Кроме того, мы провели большую модернизацию предприятия: закупили новое финское дробильно-сортировочное оборудование, 18 машин-миксеров для доставки бетона, современный бетононасос и два новых погрузчика фирмы "Хитачи", пять "БелАЗов" и так далее. Изучив рынок и спрос населения на бетон, на наших производственных площадях мы ввели в эксплуатацию два бетонно-растворных узла (БРУ). Именно они выпускают для города уже знакомый городу бетон под торговой маркой "Трилитон".

- В этом году под маркой "Трилитон" было выпушено 60 тысяч кубометров раствора и товарного бетона. Его качеством остались довольны и технологи предприятия, и наши клиенты. Благодаря специальным добавкам наш бетон можно использовать даже при температуре минус 25 градусов по Цельсию.

- Да, это так. Проведя маркетинговое исследование, мы поняли, что для города и края нужен еще высококачественный асфальт, и приняли решение о постройке асфальтового завода. В конце этого года мы закупили в Южной Корее оборудование фирмы SPECO для установки принципиально нового асфальтового завода, не производящего никаких вредных выбросов в атмосферу. В данный момент завод проходит заключительный этап отладки оборудования и весной 2008 г., после получения всех соответствующих разрешений, с началом сезона дорожных работ и установления стабильных положительных температур воздуха, мы официально откроем его.

- Для этого есть все предпосылки. Мы провели пробную укладку нашего асфальта и убедились: он обладает влагонепроницаемым свойством и образует ровное надежное покрытие, отлично прилипающее к дороге. Автоматическое производство, управляемое компьютерной системой, позволит избежать ошибок в рецептуре и поможет соблюсти правильную технологию изготовления асфальта. Производительность завода высока - около 120 тонн в час, а это значит, что мы сможем удовлетворить потребности всех клиентов. Кроме того, чтобы не зависеть от поставщиков, мы оборудуем собственное битумохранилище, необходимое для укладки асфальта.

- Да, действительно так. Всего за год удалось увеличить количество рабочих мест на предприятии в два раза: со 128 до 250 - серьезный результат для нашего города! И это не предел - с введением в эксплуатацию асфальтового завода на предприятии появятся новые вакансии. И если учесть, что средняя зарплата за 2007 г. на ВБЩЗ составила 22 тыс. руб., получается, что мы не только обеспечиваем работой горожан, но и действительно повышаем их уровень благосостояния.

- Самое активное. Стройка века не может обойтись без ВБЩЗ. Если понадобится, мы даже готовы перейти на непрерывный, круглосуточный цикл работы, чтобы обеспечить строительство всеми необходимыми материалами. Уже сейчас специалисты, ответственные за постройку объектов на Русском интересуются нашей продукцией, берут на исследование образцы наших грунтов, щебня и бутового камня.

- Возможно, но пока загадывать рано. Сегодня главная наша задача - обеспечить строительство объектов форума. Только на двух заводах мы готовы выпускать 120 кубометров бетона в час и производить до 800 тыс. тонн щебня в год - был бы спрос, а он, я уверен, будет велик.

- От всей души желаю всем, чтобы планы нашего правительства и региональных властей сбылись, и пусть к 2012 г. появятся наяву все нарисованные на бумаге жилые дома, бизнес-центры, мосты и дороги. Будет работа у ВБЩЗ - и мы, в свою очередь, дадим работу горожанам. А значит, вместе обеспечим процветание города.

Чтобы заказать продукцию Владивостокского бутощебеночного завода, обращайтесь по адресу: 690074, г. Владивосток, ул. Руднева,17, тел: (4232) 32-52-52.