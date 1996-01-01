Председатель правления Росбанка Александр Попов награжден "За эффективное управление банком"

Председатель правления Росбанка Александр ПОПОВ стал лауреатом Национальной Банковской Премии в номинации "За эффективное управление банком".

Национальная Банковская Премия учреждена Ассоциацией российских банков и "Национальным банковским журналом" и присуждается банкам, их руководителям, а также другим структурам, содействующим развитию рынка банковских услуг. Победителей конкурса определяет жюри, в состав которого входят президент ТПП РФ Евгений ПРИМАКОВ, президент Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН и президент Финансовой академии при Правительстве РФ Алла ГРЯЗНОВА.

В этом году церемония вручения наград лучшим представителям банковского сообщества России прошла в рамках международного финансового саммита "Банковские дни в Москве".

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