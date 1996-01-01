Более 7 тыс. приморцев уже "пристроили" свою пенсию

Отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Приморскому краю сообщает об окончании сроков подачи заявлений о переводе накопительной части трудовой пенсии в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющую компанию (УК).

Заявление о переводе накопительной части трудовой пенсии из ПФР в НПФ или УК можно подать до конца года. Если заявление и договор (его в ПФР передает НПФ) поступят в ПФР в установленные законодательством сроки, то ПФР до 31 марта следующего года переведет средства пенсионных накоплений в выбранный НПФ и сообщит об этом будущему пенсионеру (застрахованному лицу). Перейти из ПФР в НПФ могут застрахованные лица, не достигшие на момент подачи заявления (заключения договора) возраста: женщины - 50 лет, мужчины - 55 лет.

Необходимо помнить, что в настоящее время страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии перечисляются работодателями за людей 1967 г. рождения и моложе. Свой выбор уже сделали более 7 тыс. жителей Приморья. С заявлением можно обратиться в Отделение ПФР (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 16) или в любой территориальный орган ПФР в городах и районах края.