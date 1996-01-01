Все, что есть в печи, - все на стол мечи

Приближается Новый год, и хозяйки уже сейчас задумываются о том, чем порадовать за праздничным столом гостей и домочадцев. Ответить на вопрос, как правильно встретить год Крысы, не составит большого труда. Как известно, этот шустрый зверек любит разнообразие. Поэтому и выбор праздничных блюд огромный! Крыса любит и овощи, и мясо, и злаковые, и рыбу. Для нее одинаково вкусны все блюда, поэтому новогодний праздничный стол должен быть обильным и разнообразным. Также важно, чтобы блюда были не только вкусными и сытными, но и полезными. Именно таким ваш новогодний ужин сделают блюда из кальмара производства Находкинской базы активного морского рыболовства.

Морской женьшень

Кальмар - продукт уникальный, по воздействию на организм человека - это аналог женьшеня. При этом эксперты и пищевые технологи всегда считали, что командорский вид кальмара, обитающий в северных морях России, обладает самым нежным вкусом, тонкой мантией и мягким мясом, а неприятного природного запаха не имеет. Японцы традиционно ставят командорский кальмар выше любого другого вида. По сложившемуся в их стране мнению, самые вкусные кольца в кляре получаются именно из командорского кальмара, хотя больше всего командорский кальмар японцы любят есть сырым. У этого вида и полезных веществ в разы больше по сравнению с кальмарами других видов.

Согласно биологическим исследованиям, самое важное в кальмаре - это особый белковый комплекс, состоящих из плотных мышечных и растворенных саркоплазматических белков. Их чаще называют саркоплазматические, или "сырые" белки. Именно за высокую концентрацию этих белков японцы прозвали кальмара "морским женьшенем". Как и стволовые клетки, саркоплазматические белки способствуют омолаживанию всего организма, активно влияют на репродуктивные функции, повышают потенцию и укрепляют иммунитет. Но, в отличие от тех же стволовых клеток мясо кальмара без проблем можно купить в розничной сети.

Уникальны и так называемые "естественные углеводы" и полинасыщенные жирные кислоты (т.е. естественные наиболее полезные жиры). Не путать с обычными углеводами и жирами. Жира в нашем привычном понимании и холестерина в кальмаре вообще нет. Иначе говоря, основная ценность "естественных углеводов" в том, что эти природные вещества способствуют снижению риска заболевания атеросклерозом (растворяют атеросклертичные бляшки на стенках сосудов), а также разрушают структуру обычных углеводов (т.е. служат естественным сжигателем жира). Это альтернативная замена дорогим аптечным препаратам.

От добычи к производству

В настоящее время промышленной добычей кальмара на Дальнем Востоке занимается ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (ОАО "НБАМР"). Это крупнейшее рыбодобывающее предприятие России совсем недавно запустило новый цех берегового перерабатывающего комплекса, который специализируется на производстве именно филе кальмара командорского или кальмара обесшкуренного.

При производстве используются совершенно разные технологические подходы. Во-первых, продукция добывается на собственных судах, которые имеют сертифицированную систему контроля качества и обладают правом экспорта своей продукции в страны Евросоюза. Во-вторых, кальмар очищается на механической линии, то есть он не обваривается кипятком как при самом распространенном способе обесшкуривания и полезные вещества не разрушаются. В-третьих, природный цвет большинства кальмаров серый (у командорского вида он светло кремовый), белый цвет продукта - это результат процедуры отбеливания. Импортный кальмар отбеливается весь, вне зависимости от вида, производителя, марки и стоимости. НБАМР процедуру отбеливания не использует, значит, филе кальмара в полной мере сохраняет уникальную пищевую полезность.

Просим к столу

И вот уникальный по своим свойствам кальмар появляется на кухне. Надо отметить, что специалисты БАМРа позаботились и об экономии времени современной хозяйки. Продукция выпускается в четырех разных вариантах: тушка кальмара очищенная и готовая для фаршировки; кольца, соломка и кусочки кальмара, которые превосходно подойдут как для салатов, так и для горячих блюд. Вот несколько рецептов, которыми с нами поделились технологи компании:

"Хе" из кальмара

Блюдо обладает очень интересным эффектом, который оценят многие деловые люди, оно нейтрализует алкоголь.

Берем сырые кольца или соломку кальмара. Тепловая обработка не требуется. Нарезанный кальмар немного подсаливается и перекладывается в стеклянную посуду, затем заливается приготовленным соусом, закрывается крышкой и ставится в холодильник примерно на 2 часа.

Готовность определяется разрезанием полоски кальмара. На срезе кальмар должен быть равномерного молочного цвета. По готовности лишний соус сливается, кальмар обильно посыпается черным или красным перцем в зависимости от вашего вкуса и засыпается большим количеством лука, нарезанного крупными кольцами. Лук и кальмар не перемешиваются.

Готовую смесь кальмара и лука ставят в холодильник на 8 - 10 часов. Лук впитывает оставшийся уксус и теряет собственную остроту. Приятного аппетита!

Соус: на 1 литр воды 1 столовая ложка уксусной кислоты.

Кольца кальмара в кляре

Возьмете сырые кольца кальмара. Обваляйте в муке (предварительно добавив в муку соль), окуните в кляр и поместите на сковороду в разогретое масло. Жарить 3-5 минут. Осторожно перевернуть и жарить еще 3-5 минут до готовности.

На 3-4 порции 900 г кальмара, 1 стакан муки, чайная ложка соли, масло для жарки. Для кляра: яйцо - 2 шт., соль, перец, мука и вода - для разведения теста.

Радость гурмана

Отварите тушки кальмара. Отложите 5-7 самых красивых тушек, остальное почистить и порезать.

Приготовьте фарш. К отварному рису добавьте обжаренные до полной готовности лук и морковь, мелко порубленные тушки кальмара, можно добавить любую зелень. Посолите и поперчить по вкусу.

Отложенные ранее тушки кальмаров плотно заполните фаршем. Выкладываем фаршированные тушки на плоскую тарелку, сверху кладем груз и ставим в холодильник на 2-3 часа. Когда блюдо настоялось, порежьте тушки на дольки толщиной 1-1,5 см), добавьте соус и подавайте на стол.

Кальмары - 1 кг (5-6 тушек для фаршировки и 200 гр. для фарша), рис - 1/2 стакана, зелень - 2 ст. л., соль, перец по вкусу.

Для соуса: сметаны или майонеза 200 гр, чеснока 20-30 гр.