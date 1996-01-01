"Мы готовы строить много"

Цены на вторичном рынке жилья во Владивостоке перевалили отметку в $2 500 за квадратный метр. Однако тем, кто не хочет платить такие деньги за вторичное жилье, компании- застройщики предлагают принять участие в долевом строительстве и приобрести квартиру в новом доме.

В уходящем году на строительном рынке Владивостока появилась компания, которая обозначила себя как серьезного игрока на рынке нового жилья. Сегодня она ведет строительство двух масштабных проектов, однако, как утверждает генеральный директор компании "Капитал СТРОЙ" Дмитрий МОКРОУСОВ, это далеко не предел.

- Ваша компания сегодня ведет строительство двух крупных объектов. При этом вы, можно сказать, новичок на этом рынке, но начали не просто строить жилье, а дома, которые по проекту соответствуют самым современным стандартам. Нет опасений, что не уложитесь в запланированные сроки?

- Нет, мы не боимся того, что сорвем сроки строительства. Проблемы со сроками у компаний-застройщиков могут возникать по разным причинам. Но часто они появляются из-за того, что очень сложно и очень долго оформляется необходимый пакет документов, поэтому, многие компании вначале начинают строительство, а потом дорабатывают документацию. Мы этот момент учли, и сегодня на наши объекты вся документация оформлена в соответствии с законом, а также с санитарными, экологическими и противопожарными нормами. Что касается оформления земельных участков, то и здесь сегодня у нас все оформлено, как того требует буква закона.

- Прошла информация о том, что были проблемы с объектом по улице Леонова.

- Летом проходила масштабная проверка всех строительных площадок Владивостока. Наш объект попал в список тех, у кого ненадлежащим образом были оформлены документы на земельный участок. На сегодня все нарушения исправлены. Вообще мелкие нарушения у компаний встречаются часто, и они устраняются в процессе работы. Но главное, на что должен обращать внимание потенциальный клиент компании, - это то, что на начальном этапе застройщик должен иметь три основных документа - разрешение на строительство, оформленный земельный участок, и экспертизу проекта.

- Дольщику тяжело понять все хитросплетения строительного бизнеса. Где гарантии, что если он заплатит деньги за вожделенные квадратные метры, то они ему точно достанутся?

- Гарантии определяет Закон о долевом строительстве. Его нужно клиентам внимательно изучить. Хотя строительные компании научились его обходить. Я не буду говорить о каких-то конкретных компаниях, так как это не совсем корректно. Поэтому, отвечу только за свою компанию. Все гарантии, прописанные в этом федеральном законе, "КАПИТАЛ СТРОЙ" соблюдает. Одна из основных гарантий - регистрация договоров в Федеральной регистрационной службе. Также, кроме прямых гарантий, существуют гарантии косвенные. Например, отношения между банками и компаниями-застройщиками. Не секрет, что ипотечные инструменты сильно стимулируют население к приобретению жилья. Чтобы облегчить сбор документов для ипотечных схем, банки проводят аккредитацию строящихся домов. Для потенциального клиента проведенная аккредитация - это не просто упрощенный порядок сбора документов. Это означает, что банк не сомневается в том, что компания построит дом, причем в установленные сроки. Наши два строящихся объекта аккредитацию прошли сразу в нескольких банках. Значит, у нас очень высокий порог доверия в банковских структурах. Это была долгая работа, но мы на нее нацеливались для того, чтобы наши клиенты могли приобретать у нас квартиры с помощью ипотечных инструментов.

- Многие эксперты критикуют долевое строительство за то, что дольщики могут получить объект, сдача которого затягивается. Хотя дом уже построен.

- Наша задача - точно идти по всем графикам. Например, дом на Леонова. Коробка там уже построена. Сейчас идут внутренние работы по инженерным сетям. К концу декабря приступаем к монтажу фасада. Он будет из керамогранита с хорошим утеплителем. Все работы идут строго по графику, о чем мы информируем наших клиентов. Менеджмент компании понимает, что дольщик - это не просто клиент, который купил у нас квартиру, это инвестор, который имеет право на полную информацию об объекте, в который он инвестировал свои средства. Отдел капитального строительства всегда готов в индивидуальной беседе рассказать о том, что происходит на каждом объекте.

Что касается затягивания сроков сдачи, то здесь нужно понимать, что это происходит из-за того, что у компаний на первоначальном этапе имеются проблемы с проектом. Частая причина этого - невозможность подключиться к техническим условиям. Проще говоря, компания построила дом, а потом выясняется, что дом нельзя подключить к теплу, воде, канализации, электричеству. Наши объекты имеют все техусловия. Сегодня мы знаем, куда и когда мы будем подключаться. Наша стратегия в том, что строительство домов должно проходить по налаженной схеме. Все должно быть четко выстроено. Поэтому мы еще ни на одном из своих объектов сроков сдачи в эксплуатацию не нарушили.

- Недвижимость во Владивостоке постоянно дорожает, причем квадратный метр в "хрущевке" стоит уже дороже, чем в новом доме. Вы, как эксперт можете это объяснить?

- Это парадокс. Например, есть старое жилье во Владивостоке, где квадратный метр стоит более $3 тыс. У нас цена в доме на Грибоедова ниже. А ведь это будет трехподъезный дом с подземной парковкой в три этажа и отличным видом на бухту Золотой Рог. Да, согласен, что у нас тоже не дешево. Но мы не скрываем тот факт, что парковка делает квадратный метр дороже. И это вполне объяснимо. В любом жилом доме свободной площади очень мало. Лестничные пролеты, коридор. У нас вместо трех этажей - подземная парковка. А парковка - это проезды для машин, пандусы, служебные помещения.

Дом на ул. Леонова, что на мысе Эгершельда, станет изюминкой Владивостока. Он украсит панорамный вид. Его будет видно со всех концов города. Это новое комфортное жилье, но сегодня оно стоит почти столько же, сколько квартира на вторичном рынке. Такого ценового перекоса не должно быть. Недвижимость дорожает потому, что спрос есть, а предложения нет. Несмотря на увеличение темпов строительства, жилья во Владивостоке катастрофически не хватает. Наша компания имеет инвестиционный ресурс для застройки еще 10 площадок.

- Так что в таком случае вам мешает строить?

- Земельный вопрос. Во Владивостоке нет земельных участков. По закону земельные участки для компаний - застройщиков должны реализовываться на аукционах. Не исключено, что через год стоимость квадратного метра во Владивостоке поднимется до $3,5-4 тыс. С другой стороны, если земельный вопрос решить, то застройщики будут строить в разы больше, начнут "играть" с ценами и тем самым затормозят их подъем. Именно такая тенденция сегодня в соседнем Хабаровске. Город напоминает большую стройку, что сказывается на цене квадратного метра: он гораздо дешевле, чем во Владивостоке. С другой стороны, недвижимость во Владивостоке более привлекательна для инвесторов. Люди готовы вкладывать в нее деньги. Это видно по нашей компании. Один из наших домов продан на 60%, другой - на 40%.