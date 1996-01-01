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Финансовая жемчужина России
Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" стал лауреатом ежегодной общественной премии "Лучшие финансовые услуги для населения/ Лучший финансовый ретейл" в номинации "НПФ: максимальное количество привлеченных участников".
Цель премии "Лучшие финансовые услуги для населения/Лучший финансовый ретейл" - повышения качества оказания финансовых услуг и улучшения финансовой грамотности населения России. Ее организатором выступила редакция журнала "Семейный бюджет".
Лауреаты премии - компании, предоставляющие наилучшие финансовые услуги в текущем году. Их определяет экспертный совет на основании мнения читателей журнала.
В состав экспертного совета входят представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Министерства финансов РФ, Ассоциации национальных банков России, Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов России, Национального рейтингового агентства и др.
По мнению экспертного совета, самым популярным у россиян среди негосударственных пенсионных фондов сегодня является НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". Эта оценка также подтверждается данными ФСФР и расчетами рейтингового агентства "Эксперт РА" по количеству участников по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и количеству застрахованных по обязательному пенсионному страхованию
Диплом лауреата и "Финансовую жемчужину России", - символ премии "Лучшие финансовые услуги для населения/ Лучший финансовый ретейл" получил заместитель исполнительного директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Сергей ВОДОПЬЯНОВ.
"Эта общественная премия - признание заслуг не только НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", но и главного нашего клиента и партнера - ОАО "Российские железные дороги". В этой крупнейшей компании страны действует уникальная корпоративная пенсионная программа, которая уже сегодня позволяет пенсионерам-железнодорожникам иметь достойный коэффициент утраченного заработка. Уверен, что благодаря журналу "Семейный бюджет" уровень финансовой грамотности нашего населения будет расти, а, значит, и число россиян, использующих возможности пенсионной реформы, с каждым годом будет все больше", - прокомментировал Водопьянов.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла в Центральном Доме Актера. В ней приняли участие ведущие финансовые организации страны: банки, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, а также представители СМИ.
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