Нацпроект - в действии

Здоровье - социально значимое понятие, убежден управляющий Государственным учреждением - Приморским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Анатолий НЕСТЕРЕНКО.

- Анатолий Григорьевич, наступление Нового года мы обычно связываем с хорошими новостями?

- Да, есть хорошие новости для мам и молодых семей. Президент России Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон, в соответствии с которым внесены изменения в бюджет Фонда социального страхования на 2007 г., и беременные женщины уже в этом году начнут получать пособие в увеличенном размере. Максимальный размер пособия по беременности и родам в расчете на полный календарный месяц увеличен с 16 125 руб. до 23 400 руб. (плюс районный коэффициент). Новая норма считается вступившей в действие с 1 сентября текущего года. Таким образом, под действие закона попадают все женщины, которые после 1 сентября 2007 г. находились в декретном отпуске. Это означает, что размер получаемого ими пособия после этой даты должен быть пересчитан работодателем с учетом новой нормы.

- А что готовит нам год грядущий?

- В связи с отменой в 2008 г. отсрочек от призыва в армию с 1 января будущего года вводится новое пособие - на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Оно будет выплачиваться Фондом социального страхования РФ за счёт средств федерального бюджета в следующих размерах. 14 тыс. руб. - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в период за 100 дней до родов, 6 тыс. руб. - ежемесячное пособие на каждого ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, матери (или другим родственникам) ребенка в возрасте до 3 лет. Суммы приведены без учета районного коэффициента. Существенное уточнение: если мама - работающая, эти выплаты станут для нее дополнением к тем, что она уже имеет по закону.

- Как вы расцениваете итоги 2007 г.?

- В целом я удовлетворен работой, проделанной коллективом нашего регионального отделения. Судить о ней можно по результатам. В этом году федеральный бюджет выделил почти 84,5 млн руб. на приобретение путевок для льготников, 5 600 человек обеспечено санаторно-курортным лечением. В санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия за счёт средств социального страхования в 2007 г. отдохнут и поправят свое здоровье около 9 800 школьников. В денежном выражении это составит почти 119 млн руб. Плюс еще 98 млн региональным отделением Фонда социального страхования направлено в уходящем году на организацию детского отдыха в загородных и пришкольных лагерях.

Впереди - зимние каникулы. В это время родители также будут иметь возможность за счет средств социального страхования отправить детей отдохнуть в загородные и пришкольные лагеря или, при наличии показаний, бесплатно подлечить ребенка в санатории.

В уходящем году около 5 тыс. приморцев с ограниченными возможностями за счет федерального бюджета получили бесплатные средства реабилитации - протезы, кресла- коляски, ортопедическую обувь, слуховые аппараты и многое другое, необходимое для жизни и адаптации в обществе.

Около 8 млн руб. нами направлено на приобретение кардиостимуляторов, тазобедренных суставов и других компонентов, необходимых для проведения высокотехнологичного оперативного вмешательства. Около 3 млн руб. возвращено пациентам в виде компенсаций за аппараты, приобретенные самостоятельно.

Также региональное отделение Фонда социального страхования финансирует углубленные медицинские осмотры работающих во вредных условиях труда, производит дополнительную оплату первичной медико-санитарной помощи, тем самым внося свой вклад в создание в будущем паспорта здоровья каждого человека.

- Думаю, будет не лишним вспомнить и такой факт, тоже внесший свою лепту в укрепление здоровья приморцев: в нынешнем году до 10 тыс. руб. выросла стоимость родового сертификата.

- В последнее время вообще значительно увеличилось финансирование государственных программ, направленных на поддержку материнства и детства. Помимо выплат пособий за счет средств Фонда социального страхования работающим гражданам, имеющим детей, Приморское региональное отделение начиная с 2006 года производит перечисление средств федерального бюджета женским консультациям и родильным домам за оказанные услуги по родовым сертификатам.

С 2007 г. сфера действия родового сертификата была расширена за счет включения в него детских поликлиник, осуществляющих диспансерное наблюдение детей первого года жизни. С нынешнего года стоимость родового сертификата возросла на три тысячи рублей. Таким образом, первый талон родового сертификата, который отдается в женскую консультацию, где будущая мама обследуется, стал стоить 3 тыс. руб.; второй талон, который беременная женщина приносит с собой в роддом, - 6 тыс. руб.; третий, предназначенный для детской поликлиники, в которой малыш стоит на учете первые 6 месяцев своей жизни, - 1 тыс. руб.

С августа текущего года Приморское региональное отделение оплачивает третий талон родового сертификата, перечисляя средства детским лечебным учреждениям. Деньги, прежде всего, идут на оплату труда детских врачей - так называемых "узких" специалистов (педиатрам заработная плата была увеличена ранее).

Если в прошлом году за услуги, оказанные по родовым сертификатам, мы выплатили медицинским учреждениям края 127 млн 139 тыс. руб., то на сегодняшний день эта сумма уже на 44 млн руб. больше, чем за весь 2006г. Благодаря этим финансовым вливаниям по сравнению с 2006г. заметно улучшилась материальная база медицинских учреждений края, было закуплено новое оборудование, значительно повысилась заработная плата врачей и других специалистов.

- Пожалуй, один из главных итогов 2007 г. - рост рождаемости как в целом по стране, так и в Приморском крае?

- Вы правы, комплекс мер, предпринятых государством для поддержки семей с детьми, привел к увеличению рождаемости. Ведь национальный проект "Здоровье" направлен, прежде всего, на охрану здоровья мамы и ребёнка, на улучшение общей демографической ситуации в России. В нынешнем году по сравнению с прошлым в Приморье произошел рост рождаемости на 9,8%. Всего, по оперативным данным, с начала года в крае появилось на свет 18 905 малышей. Четыре семьи пополнились тройняшками. Кстати, это явление довольно редкое: за последние пять лет в Приморье родилось 13 троен, а четверняшки последний раз родились во Владивостоке в 2002 г.

- Ещё одна особенность уходящего года - впервые в российской истории материнство официально признано такой же профессией, как и все остальные.

- Да, в 2007 г. на Фонд социального страхования возложена задача финансирования за счет средств федерального бюджета через местные органы соцзащиты выплат ежемесячных пособий для неработающих женщин, воспитывающих детей до полутора лет. С учетом дальневосточного коэффициента размер пособия по уходу за первым ребенком у неработающих женщин составляет 1 800 руб., а на второго и последующих - 3 600. Социальная поддержка женщин, которые не работали до рождения малыша, - важная часть демографической политики государства, направленная на повышение рождаемости, возрождение статуса материнства. С 2007 года и работавшие до ухода в декрет женщины почувствовали весомую прибавку к семейному бюджету.

Если в 2006 г. в Приморье ежемесячное "детское" пособие выплачивалось фиксированной суммой в размере 840 руб., то сейчас оно составляет 40% среднего заработка, но не менее чем получают неработающие женщины за первого или второго и последующих детей. Максимальный размер пособия для работавших до ухода в декрет женщин не должен превышать 7 200 руб.

Напомню, что за счет средств социального страхования также выплачивается единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, и единовременное пособие при рождении ребёнка.

- В январе 2006 г. вышел приказ Минздравсоцразвития РФ "О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория", который существенно расширил список заболеваний. На эти цели Приморью Фондом социального страхования РФ было выделено 48 млн. рублей. В четырех приморских здравницах в 2006 г. подлечились и отдохнули 2 314 человек. А как обстоят дела в нынешнем году?

- В 2007 г. на те же цели Фондом социального страхования Приморью выделено уже 54 341 тыс. руб., приобретено 2 512 путёвок. Увеличилось и количество санаториев, готовых принять пациентов на реабилитацию. Нами были заключены договоры с 50 лечебно-профилактическими учреждениями о направлении больных на долечивание после пребывания в стационаре. Застрахованных больных с определенным диагнозом после операции или лечения врач отправляет в санаторий за счет средств социального страхования. Условие здесь одно: человек должен работать на одном из предприятий Приморья (военнослужащие - не в счет). Направленный при выписке из больницы на реабилитационное лечение пациент берет с собой только паспорт, выписку из истории болезни, санаторно-курортную карту и бесплатно выданную ему в стационаре путёвку на долечивание. Больничный лист пациенту продлевается на время реабилитации в санатории (от 18 до 24 дней) и также оплачивается соцстрахом.

Особенно трепетное отношение - к беременным женщинам. Будущие мамы, отлежав в больнице положенный срок, имеют возможность попасть в один из лучших санаториев Приморья, где есть не только прекрасные специалисты и новейшее оборудование, но и комфортабельные номера. В этом году такую реабилитацию получили 611 будущих мам.

Стоит отметить, что по Дальневосточному региону только Приморский край имеет разветвленную сеть реабилитационных учреждений, куда направляются люди на долечивание за счет средств социального страхования.

- В будущее вы смотрите с оптимизмом?

- Учитывая, что национальный проект "Здоровье" набирает силу, а бюджет Фонда социального страхования спланирован на три года вперед, считаю, что у работников нашего регионального отделения появится больше возможностей помогать людям. Скорее всего, и размер средств, отпускаемых на долечивание больных в санаторных условиях, будет увеличен. Все зависит от врачей: чем больше они будут направлять людей на реабилитацию, тем больше вероятность увеличения ассигнований на путевки за счет средств социального страхования. Значительно в 2008-2010 гг. увеличатся и другие статьи расходов нашего регионального отделения. Так что работы впереди - непочатый край.