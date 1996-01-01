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Хотите быть здоровым? Очищайте организм!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В приморском поселке Штыково открылась уникальная клиника, предлагающая программы похудения, очищения и омоложения.

Даже сегодня, в век совершенных технологий, здоровье человека остается самым уязвимым звеном цивилизации! Да, мы запускаем в космос ракеты, делаем открытия в науке, но больше чем когда-либо страдаем от избыточного веса, синдрома хронической усталости... В чем же дело?

Слабость, быстрая утомляемость, бессонница, нервозность, снижение иммунитета, бесконечные простудные заболевания - это еще не весь перечень симптомов, которые характерны для современного человека. С чем же они связаны? Прежде всего, с зашлакованностью организма, иначе говоря, присутствием токсинов. Именно они разрушают нас изнутри, зарождая различные болезни. Но самое страшное, что в этой "группе риска" находятся наши дети. Доказано с помощью биохимических исследований, что даже в тканях и органах грудных младенцев имеется огромное количество токсичных веществ, которые поступают к ним с выхлопными газами от автомобильного транспорта, с пищей, водой, воздухом. Результатом "работы" токсинов в организме малыша становятся аллергические болезни, болезни крови, онкозаболевания. Среди них особое место занимают детские церебральные параличи, врожденные уродства...

Кстати, слово "токсин" имеет одинаковый корень с греческим словом toxicon, обозначающим яд, в который обмакивали стрелы. Выходит, мы медленно умираем не от старости, а от отравления...

Как же с этим можно бороться? Кто-то скажет: купите лекарства и очистите свой организм от токсинов. Но не тут то было! Лечить зашлакованный организм - все равно, что построить дом на городской свалке. Врачу очень сложно осуществить подбор и дозировку лекарств. Реакция организма может быть не адекватной. Отравленный организм рождает сотню проблем. Зашлакованность сосудов уменьшает проходимость крови, отсюда возникают сердечно - сосудистые заболевания. Зашлакованность суставов вызывает заболевания суставов. Что ж говорить о желудочно-кишечном тракте! Непереваренные в течение суток продукты питания загнивают и откладываются на стенках кишечника. Яды, которые накапливаются в кишечнике, по системе кровообращения распространяются по всему организму, вызывая у человека утомляемость, головные боли, раздражительность, аллергические заболевания, нарушение обмена веществ.

Что же делать? Как найти выход из этого положения? В решении этого вопроса поможет уникальная на Дальнем Востоке клиника Фолля. Это первая клиника, которая предлагает программы похудения, очищения и омоложения организма. Здесь применяется эффективная методика на основе синтеза лучших методик по очищению и оздоровлению: академика Российской академии естественных наук Н.А. Семеновой, О.И. Елисеевой и академика А.М. Савелова-Дерябина.

Клиника Фолля оснащена новыми аппаратно - программными комплексами вегетативно-резонансной диагностики и частотно-резонансной терапии фирмы "ИМЕДИС", которые позволяют распознать до 90% заболеваний на самых ранних этапах, обнаружить возбудителей скрытых инфекций, гельминтов, различных паразитов, грибков и освободиться от них.

Гордостью клиники является новейшая аппаратура немецкой фирмы IX-COLON для гидроколонотерапии, с помощью которой токсичные отходы из кишечника, уплотненные каловые массы, патогенные микроорганизмы осторожно размельчаются и вымываются.

К тому же, в клинике разработана диетотерапия, включающая противогельминтные продукты, сбитни, с применением гидратации "живой" воды, насыщенной кальцием и кремнием. Почувствовать себя здоровым поможет и фитотерапия: лимфоочищающие растения, семя льна, фитосбор "ВИВАТОН", урологические, антигепатоксичные, дегельминтные, желчегонные, кровоочистительные сборы дальневосточных растений. А какое удовольствие вам подарит сауна. Профессиональный массажист и попарит и очистит кожу. Специальный лимфодренажный массаж с экстрактом "ВИВАТОНА" продолжит благородное дело.....

И вот через семь дней вы ощутите себя здоровым, с прекрасным настроением и чувством легкости своего тела, готовым продолжить свою жизнь без вредных привычек. Клиника Фолля подарит вам здоровье и молодость!

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