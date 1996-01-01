Кулмарт - это COOL!

Скоро придут зимние праздники - Новый год и Рождество. Каждая женщина старается к этим событиям привести в порядок свою фигуру занятиями в тренажерных залах и различными диетами, чтобы лучше выглядеть в головокружительном наряде.

Но все усилия по достижению совершенства могут быть сведены к нулю после праздничного застолья. Как не испортить фигуру в праздники? В этом вам помогут COOL-рецепты - легкие, позитивно настраивающие блюда, малокалорийные и полные здоровья, потому что их приготовление основано на воде, очищенной водоочистителем "Кулмарт".

Такая вода не содержит ни хлора, ни тяжелых металлов или ядов, ни вредных бактерий и взвесей, ей неведомы неприятный вкус и запах. Она обогащена кислородом, минералами и микроэлементами.

Именно очищенная "Кулмартом" вода сделает ваши новогодние блюда вкусными, полезными и дающими организму добрый энергетический заряд.

COOL - рецепты - ВКУСНО, ИЗЫСКАНО и ЗДОРОВО!

1. СООL - закуска

На 4 порции:

1 кг филе палтуса,

1 морковь, 1 корень петрушки, головка репчатого лука, 1-2 пластинки желатина, 1 л воды, очищенной "Кулмартом", лимон, петрушка, соль, перец черный горошком, лавровый лист.

Рыбное филе нарежьте кусочками, поместите в кастрюлю. Морковь и корень петрушки разрежьте вдоль и положите их вместе с луковицей, перцем и лавровым листом к рыбе, залейте водой, очищенной "Кулмартом". Поставьте на огонь и доведите до кипения, затем посолите и варите еще 10-15 мин на среднем огне. Замочите желатин в 50 мл воды, очищенной "Кулмартом", дайте настояться 10-15 мин.

Достаньте куски филе и выложите на блюдо.

Желатин соедините с рыбным бульоном и процедите.

Лимон нарежьте кружками и вместе с листьями петрушки выложите на куски рыбы для украшения.

Залейте рыбу полученным желе и поставьте в холодильник на 2-4 часа для застывания.

2. СOOL - десерт

2. Желе "Елочка"

На 6 порций: 250 мл сахарного сиропа, 5 пластин желатина, 6 мандарин, 30 мл мандаринового ликера, листья мяты.

Замочите желатин в воде, очищенной "Кулмартом", дайте настояться 10-15 мин. Разогрейте сахарный сироп, положите в него дольки мандарина, добавьте растворенный желатин и ликер. Залейте в формочки и поставьте в холодильник. Когда желе застынет, достаньте его из формы и сложите желе по три одно на другое, украсьте листьями мяты и взбитыми сливками. Приятного аппетита!

Желаем вам на Новый год здоровья на 100 лет вперед!!!

Водоочистители "Кулмарт" во Владивостоке: ул. Светланская, 109 (ост. "Цирк"), тел. (4232) 26-96-87.

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