Избирательные объединения и их роль в политической жизни Приморья

Выборность органов государственной власти и местного самоуправления является одним из принципов демократии, а сами выборы призваны обеспечивать ротацию (сменность) власти и выражать прямое (непосредственное) волеизъявление граждан, участников избирательного процесса.

О том, что такое избирательные объединения и какова их роль в политических процессах происходящих в Приморском крае, рассказывает Юлия ТАРАСОВА, ведущий специалист-эксперт отдела по делам общественных и религиозных объединений Управления Росрегистрации по Приморскому краю, которое отвечает за государственную регистрацию данных объединений.

- Юлия Анатольевна, недавно прошли выборы в Государственную думу и выборы в 10 муниципальных образованиях Приморского края, в марте 2008 г. также предстоят выборы Президента России. Однако не всем жителям Приморья известно, как они могут участвовать в политической жизни родного края.

- Такие способы существуют. Институт выборов призван обеспечить политическое участие граждан своей страны, обладающих как активным избирательным правом (избирать), так и пассивным избирательным правом (быть избранным). В том числе пассивное избирательное право частично реализуется посредством избирательных объединений.

- А что же такое избирательное объединение?

- В Российском законодательстве под избирательными объединениями понимаются политические партии, включая их структурные подразделения (региональные и местные отделения), которые имеют право в соответствии с законом участвовать в выборах путем выдвижения своих кандидатов или списка кандидатов. При этом важно отметить, что партии имеют право участвовать в выборах всех уровней (федеральном, региональном и местном): региональные отделения - только в выборах регионального и местного уровней, а местные отделения - в органы местного самоуправления.

В Приморье особой популярностью у региональных отделений политических партий, зарегистрированных в крае, пользуются выборы регионального уровня. К таким выборам относятся выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края. Ранее процедура избрания была предусмотрена и для губернатора Приморского края, однако в связи с внесением изменений в законодательство этот институт был упразднен.

- Получается, что только партии имеют право участвовать в выборах?

- Нет, это не совсем так, потому что на выборах в органы местного самоуправления избирательными объединениями являются также и общественные организации и движения, зарегистрированные на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне.

- Какие выборы признаются выборами в органы местного самоуправления?

- Это выборы в исполнительные и представительные органы власти муниципальных образований, а именно выборы глав, депутатов дум и комитетов городских или сельских поселений, муниципальных районов, городских округов. Например, на прошедших 2 декабря текущего года выборах в представительный орган власти - Думу Владивостокского городского округа наряду с региональными и местными отделениями политических партий имели право выдвигать своих кандидатов или список кандидатов как приморские краевые общественные организации и движения, так и общественные организации и движения города Владивостока. Кроме того, одна из общественных организаций, выдвинувшая свой список кандидатов - Городская общественная организация "Женщина Владивостока", смогла преодолеть семипроцентный барьер и была допущена к распределению депутатских мандатов. По одномандатному избирательному округу №15 также победил кандидат, выдвинутый избирательным объединением - Владивостокским Общественным Движением "Избирательный Блок Черепкова В.И.".

- Государственная регистрация данных общественных объединений является единственным условием для признания их избирательными или можно говорить еще о каких-то особенностях?

- Конечно, это лишь одно из условий, которым должна отвечать общественная организация или общественное движение. Вторым важным и неотъемлемым условием избирательных объединений является наличие в их уставах положений, предусматривающих участие в выборах.

- Имеет ли какое-то значение, когда были зарегистрированы такие объединения?

- Безусловно, указанные общественные объединения должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным прекращением полномочий данные общественные объединения должны быть зарегистрированы не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования.

- Предусмотрен ли особый порядок государственной регистрации избирательных общественных объединений?

- Нет. Государственная регистрация избирательных общественных организаций и движений осуществляется в соответствии с Федеральными законами "Об общественных объединениях и "О политических партиях".

- Скажите, могут ли обычные, уже зарегистрированные общественная организация или общественное движение стать избирательными и что необходимо для этого сделать?

- Конечно, может. Для этого необходимо внести изменения и дополнения в устав, предусматривающие участие общественной организации или движения в выборах. При этом указанные изменения должны быть зарегистрированы также не позднее чем за один год до дня голосования. Важно отметить, что указанные сроки не распространяются на иные изменения и дополнения, вносимые в уставы общественных объединений.

- Куда следует обратиться за получением дополнительной информации об избирательных объединениях?

- Вы вправе обратиться в Управление Росрегистрации по Приморскому краю, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Посьетская, 48, тел.: (4232) 413-386, адрес Интернет-сайта: www.prim-regprav.ru.