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Год Семьи отпразднуем по плану
2008 г. Указом президента объявлен Годом Семьи. Во исполнение Указа в администрации города уже составлен и утвержден план основных мероприятий, согласно которому запланировано порядка 50 общегородских мероприятий.
Как сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения, проведение Года семьи подразумевает всестороннюю поддержку и помощь семье. В течение 2008 г. запланированы многочисленные культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия. Большое внимание будет уделено здоровью будущих и настоящих родителей. Так, управлением здравоохранения города намечены консультационные встречи по вопросам планирования семьи и здорового образа жизни, лекции о здоровых родах, а также введение в штат женских консультаций социальных работников и юристов.
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