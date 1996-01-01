Год Семьи отпразднуем по плану

2008 г. Указом президента объявлен Годом Семьи. Во исполнение Указа в администрации города уже составлен и утвержден план основных мероприятий, согласно которому запланировано порядка 50 общегородских мероприятий.

Как сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения, проведение Года семьи подразумевает всестороннюю поддержку и помощь семье. В течение 2008 г. запланированы многочисленные культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия. Большое внимание будет уделено здоровью будущих и настоящих родителей. Так, управлением здравоохранения города намечены консультационные встречи по вопросам планирования семьи и здорового образа жизни, лекции о здоровых родах, а также введение в штат женских консультаций социальных работников и юристов.