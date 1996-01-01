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"Пенсионный депозит" от Банка "Приморье"
Встречайте зиму с Банком "Приморье": разместите свои сбережения на новом вкладе "Пенсионный депозит"!
C 1 декабря Акционерный коммерческий банк "Приморье" ввел новый вклад, разработанный специально для людей пенсионного возраста.
Вклад "Пенсионный депозит" позволяет выгодно разместить сбережения, будь то пенсионные перечисления, которые откладываются "про запас", или же деньги "из копилки".
"Пенсионный депозит" в рублях - это до 10% годового дохода. Минимальная сумма вклада - 30 тыс. руб., минимальная сумма дополнительного взноса - 5 тыс. Пополнять депозит можно на протяжении всего срока действия договора. Кроме того, на этот вклад можно переводить пенсию, если тратить пенсионные начисления прямо сейчас нет необходимости. Для этого нужно просто написать заявление в отделении Пенсионного фонда РФ по месту жительства, указав номер счета вклада.
Порядок выплаты дохода по вкладу клиент выбирает сам: либо каждый месяц, либо по окончании срока вклада. "Набежавшие" проценты можно получать в кассах Банка или с помощью пластиковой карты в ближайшем банкомате. Если вкладчик выбрал последнее, в момент заключения договора вклада Банк бесплатно оформляет пластиковую карту VISA Electron.
Специальная акция "Золотой дождь": при открытии вклада "Пенсионный депозит" каждому вкладчику в подарок - золотая подвеска! Акция начнется с 1 декабря во всех отделениях Банка и продлится до конца 2007 г.
Банк "Приморье" с ноября 2004 г. входит в Государственную систему обязательного страхования вкладов. Все вклады автоматически страхуются.
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