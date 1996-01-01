Стратегия города для жизни

Подведены промежуточные итоги очередного этапа разработки Стратегического плана развития г. Владивостока на срок до 2020 г. в сценарии Леонтьевского центра. Сейчас в администрации Владивостока действует рабочая группа, в которую входят заместители главы города, руководители подразделений мэрии, проектировщики, экономисты.

Научное сопровождение - так называемую "техническую составляющую" - работы ведет Международный центр социально-экономических исследований "Леонтьевский центр" из Санкт-Петербурга. Председатель комитета по инвестициям администрации Владивостока Николай МАТВИЕНКО поделился с ДДГ "ЗР" результатами работы коллектива разработчиков и рассказал о ближайших задачах.

- На первом этапе разработки Стратегического плана проводились сбор информации, опрос экспертов, изучение общественного мнения. Пожалуй, основная проблема, которая сегодня беспокоит всех, - это продолжающаяся убыль населения, что ставит под угрозу вообще какую-либо положительную динамику развития.

"Миллионник" начинается со старожилов

Чтобы в перспективе выйти на серьезные экономические результаты, позволяющие добиться высокого уровня жизни населения на территории города и вокруг него, требуется создать единое урбанизированное пространство, на котором проживало бы более 1 миллиона человек. К сожалению, опрос выявил, что около четверти горожан при определенной возможности желают покинуть Владивосток, а среди молодежи этот показатель в два раза выше - более 48%.

Чтобы изменить ситуацию, требуется улучшить показатели комфортности проживания в городе и создать новые возможности для занятости и реализации возможностей его человеческого потенциала.

Анкетирование горожан позволило выявить "болевые точки", которые в ходе реализации стратегии необходимо "прооперировать", - это здравоохранение, дорожная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, экология.

В принципе - "знакомые все лица". Но есть отдельные направления, развития которых, к сожалению, в последние годы не было вообще, но необходимость в них бесспорна - это улучшение инженерной инфраструктуры города, транспортно- логистической его составляющей, работающей на транзит грузов, совершенствование Владивостока в качестве курортно-оздоровительного и спортивного центра. Например, создание нормальных условий для пешеходного движения и велосипедного транспорта, сохранение и развитие парков и скверов и др.

Но все, о чем бы мы ни говорили, все эти проблемы - следствие нерешённости главного вопроса: какой должна быть градообразующая экономика Владивостока? И на кого этой экономике ориентироваться? Ясно лишь одно: Владивосток уже не может развиваться по сценарию дотационного города-крепости, финансируемого из бюджета страны, как это было в советский период. Предстоит "встроить" город в региональные экономические отношения, разыграв карту его преимуществ.

Болевые точки кризисного города

Но начало "игры" непростое. Фактически город сегодня существует как узел целого набора кризисов.

Во-первых, кризис здравоохранения. К ситуации в данной сфере имели претензии практически все участники опросов, вне зависимости от возраста и социального положения. Качественные медицинские услуги оказываются недоступными здесь даже семьям с очень высоким уровнем доходов.

Во-вторых, образование. Особенно велики претензии к специальному и высшему, которое оказалось не сориентированным на реальные потребности экономики в специалистах и, в основном, "зациклилось" на "моду". Уровень преподавания катастрофически отстаёт от темпов обострения конкуренции на рынке труда. Молодёжь получает "смешные" и никчемные специальности (к слову сказать, оплачивая свое обучение весьма несмешными деньгами). А если поиск рабочего места и заканчивается удачно, то переквалификация неизбежна с первых же дней трудовой деятельности.

Третья проблема логично вытекает из второй - занятость и безработица. Проблемы можно перечислять и дальше, но если в ближайшие 5-8 лет население города не увидит положительных изменений, то переломить ситуацию не удастся. Город утратит свою привлекательность прежде всего для самих горожан. О каких зарубежных "инвесторах" и новых проектах тогда говорить?

Где работать мне тогда?

Выход на новый, более высокий уровень жизни, невозможен в рамках экстенсивных схем. Необходимо совершенствовать структуру занятости населения, ориентируя её на современные аналоги "постиндустриального общества".

Надо уходить от сырьевой зависимости и развивать предприятия, способные предлагать современную, "интеллектоёмкую", конкурентоспособную продукцию, пользующуюся реальным спросом в регионе.

Должны быть созданы условия для воспитания и самореализации молодежи, которая сегодня фактически и создаёт львиную долю добавленной стоимости регионального валового продукта.

Но зачастую именно эта молодежь не имеет контакта с властью. Именно в этой среде сегодня преобладают политическая апатия и неверие в перспективы. Это не может не вызывать тревогу, имея в виду, что особенно большую роль в жизни города играет и будет играть впредь центральная власть: ведь Владивостоку отводится серьезное место в стратегии развития Дальневосточного региона страны. Отток "молодежного капитала" из города приводит к потере темпов его экономического роста, который уже сегодня мог бы быть существенно выше.

Город наш, наверное, как никакой другой в стране, заинтересован в том, чтобы федеральный центр проявил здесь своё присутствие. Ярче и четче - без посредников, а непосредственно через аппарат правительства и другие центральные органы. Госкапитал должен играть более серьезную роль и на Дальнем Востоке, и в городе.

Но все это лишь инструменты. Людям важно не это.

Сценарии глазами экспертов

Жители хотят видеть свой город удобным не только в смысле зарабатывания денег, но и прежде всего для жизни, получать здесь полноценные услуги, соответствующие европейскому уровню, отдыхать в конце концов. Парки и спортивные зоны не должны пустовать, быть в заброшенном состоянии, как, например, парк Минного городка. Да и бухта Золотой Рог - место не для ржавых пароходов, брошенных своими обанкротившимися хозяевами, а для детских спортивных школ, яхтенных стоянок, гребных клубов. Сама природа подарила городу такую прекрасную бухту, и нынешнее горе-хозяйствование в ней не может иметь никакого оправдания.

Сейчас рабочая группа рассматривает несколько сценариев Стратегии.

Во-первых, "инерционный" - когда все идет "самотеком". Реально ему, конечно, никто следовать не собирается, но моделирование процессов в этом сценарии позволяет выявить некие "пределы прочности" города, которые в жизни желательно, конечно, не испытывать.

В определённом смысле нынешнее существование Владивостока без мэра, с усечённым бюджетом и через раз работающей думой - фактически и есть инерционной сценарий на практике. Хорош он или плох - на этот вопрос может ответить каждый горожанин. Инерционный путь ведет к неуклонному снижению численности населения города, которое может опуститься ниже отметки 400 тыс.

Другим возможным сценарием является "Город - форпост России в АТР". Он собственно и реализовывался во Владивостоке в его "лучшие годы". Полное финансирование из центра, ограниченный набор функций, в основном оборонного характера. Всё это знакомо и свежо в памяти старожилов. Только вряд ли в обозримом будущем у страны будет столько свободных денег.

Третий сценарий - "крупный промышленный центр". В этом направлении он может развиваться, если будут найдены возможности наладить производство товаров из транзитного сырья, которые могут быть востребованы и внутри страны, и за рубежом. Видится необходимость "высокой интеллектуальной составляющей" в продукции, которую еще предстоит внедрить с учетом передовых мировых технологий. Но при этом заранее надо подумать и о подготовке кадров для этой промышленности.

Четвертый - условно можно назвать "транспортно-логистический узел". Чтобы жить по этому сценарию, понадобятся масштабные инвестиции в порты, железнодорожные узлы, автодороги, пограничные переходы и т.д. Особенно с учетом строительства Южно-Приморского транспортного терминала в Надеждинском районе, развития портовых мощностей и пр. Но при этом нельзя сбрасывать со счетов имеющиеся конкурентные пути грузопотоков - через Китай и Корею, которые уже ушли на опережение с модернизацией.

Привлекателен сценарий №5 - "Мировой город". Этот вариант, близкий к инерционному, но путь его реализации другой - деидеологизация, демилитаризация и прочие элементы "суперсвободы" по типу "свободного города Амстердам", характерные вообще для больших городов-портов мира, и - возможность получения Владивостоком какого-то особого статуса в рамках страны. (К слову сказать, в истории Владивостока уже был такой период, когда в последнем десятилетии позапрошлого века он развивался в режиме "порто-франко".) При этом должны оставаться транзитные его функции, наукоемкое производство и другие направления, которые будут востребованы макроэкономикой страны.

И последний по списку (но не по вероятности исполнения) сценарий - это "Владивосток - витрина России". В какой-то степени этот вариант подпитывается "корнями" из весьма недалёкого исторического прошлого - подготовка встречи в верхах Брежнева и Форда, строительство спортивной инфраструктуры в преддверии Олимпиады в Сеуле, а сегодня - подготовка к форуму АТЭС. При этом важно не зациклиться на уровне "городской канализации", "гостиниц", "мостов" и т.д. Предстоит сбалансированно развить все "витринные элементы" таким образом, чтобы они создавали у посещающих город приятное впечатление не только о нем самом, но и в целом о России.

И дальше...

Николай Матвиенко отметил, что впереди у инициативной группы еще несколько этапов работы. В ходе них требуется просчитать эффективность предлагаемых сценариев, остановить выбор на одном из них и уже его просчитать детальнейшим образом, рассматривая "пессимистический", "оптимистичный", "инерционный" варианты событий.

Много неясностей в эту работу вносили неопределённость с перспективой проведения форума АТЭС в 2012 г., отсутствие до сих пор нормативной базы, бюджета, руководящей структуры. Между тем масштабы финансирования мероприятий форума (сто миллиардов рублей одних лишь бюджетных денег) в разы превышают бюджет Владивостока. И сбрасывать со счетов такое событие при разработке Стратегии города попросту невозможно. Сейчас очертания форума проступают вполне чётко. Появилась уверенность, что и разработку Стратегии развития города также удастся завершить во втором квартале 2008 года.

В дальнейшем с принятием Стратегии во Владивостоке должен появиться Совет по стратегическому развитию, который должен стать гарантом ее реализации.