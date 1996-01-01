Финансовая деятельность Дальневосточного банка получила высокую оценку в Кремле

В конце ноября в Москве в Государственном Кремлевском Дворце съездов прошел Международный Форум бухгалтеров и аудиторов "Мировой опыт и экономика России".

В эти дни в Кремле чествовали лучшие предприятия страны. Дальневосточный банк и его президент Ядвига ДОБРЯНСКАЯ были награждены Дипломом "Предприятие высокой эффективности финансовой деятельности-2007".

Высокую оценку финансовой деятельности банка кроме организаторов представительного Форума финансистов подтвердили Совет Федерации, Ассоциация бухгалтеров и аудиторов "Содружество", Институт финансовых аналитиков.

В рамках мероприятий Форума состоялось VII Всероссийское собрание бухгалтеров и аудиторов с круглым столом по актуальным проблемам бухгалтерского учета, вопросам налогообложения юридических лиц.

Торжественных моментов Форума было очень много: это и Всероссийская выставка "Аудит и бухучет", и концерт мастеров искусств Российской Федерации, и, наконец, официальный прием в Кремле в честь участников и гостей Собрания.

Но главным событием Международного форума и Всероссийского собрания бухгалтеров и аудиторов стало награждение лучших из лучших бухгалтеров России. Церемония награждения также проходила в Кремле. Звание "Лучший бухгалтер России-2007" получили сразу два сотрудника Дальневосточного банка - главный бухгалтер Ольга РОГОВА и заместитель главного бухгалтера Элла ШНИТКО.

Эти награды по-настоящему заслуженные. Ольга Рогова отлично наладила учет в таком крупном современном банке, как Дальневосточный. Ее коллега и надежный помощник заместитель главного бухгалтера Элла Шнитко - признанный авторитет в вопросах отчетности банка, в том числе по международным стандартам.

Дальневосточному банку удается быть высококонкурентным и высокоэффективным прежде всего благодаря достигнутым финансовым результатам и безупречной репутации банка. Эти достижения были бы невозможны без высокого качества бухгалтерского учета. Коллектив Дальневосточного банка в очередной раз празднует победу в профессиональном состязании среди коммерческих финансовых предприятий России и поздравляет своих лучших бухгалтеров России.