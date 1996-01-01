Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Финансовая деятельность Дальневосточного банка получила высокую оценку в Кремле
В конце ноября в Москве в Государственном Кремлевском Дворце съездов прошел Международный Форум бухгалтеров и аудиторов "Мировой опыт и экономика России".
В эти дни в Кремле чествовали лучшие предприятия страны. Дальневосточный банк и его президент Ядвига ДОБРЯНСКАЯ были награждены Дипломом "Предприятие высокой эффективности финансовой деятельности-2007".
Высокую оценку финансовой деятельности банка кроме организаторов представительного Форума финансистов подтвердили Совет Федерации, Ассоциация бухгалтеров и аудиторов "Содружество", Институт финансовых аналитиков.
В рамках мероприятий Форума состоялось VII Всероссийское собрание бухгалтеров и аудиторов с круглым столом по актуальным проблемам бухгалтерского учета, вопросам налогообложения юридических лиц.
Торжественных моментов Форума было очень много: это и Всероссийская выставка "Аудит и бухучет", и концерт мастеров искусств Российской Федерации, и, наконец, официальный прием в Кремле в честь участников и гостей Собрания.
Но главным событием Международного форума и Всероссийского собрания бухгалтеров и аудиторов стало награждение лучших из лучших бухгалтеров России. Церемония награждения также проходила в Кремле. Звание "Лучший бухгалтер России-2007" получили сразу два сотрудника Дальневосточного банка - главный бухгалтер Ольга РОГОВА и заместитель главного бухгалтера Элла ШНИТКО.
Эти награды по-настоящему заслуженные. Ольга Рогова отлично наладила учет в таком крупном современном банке, как Дальневосточный. Ее коллега и надежный помощник заместитель главного бухгалтера Элла Шнитко - признанный авторитет в вопросах отчетности банка, в том числе по международным стандартам.
Дальневосточному банку удается быть высококонкурентным и высокоэффективным прежде всего благодаря достигнутым финансовым результатам и безупречной репутации банка. Эти достижения были бы невозможны без высокого качества бухгалтерского учета. Коллектив Дальневосточного банка в очередной раз празднует победу в профессиональном состязании среди коммерческих финансовых предприятий России и поздравляет своих лучших бухгалтеров России.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов